TOMORROW X TOGETHERT、大阪の街をジャック！日本4大ドームツアーでファンを魅了

日本で4大ドームツアーを展開しているTOMORROW X TOGETHERが、東京に続き大阪でもファンを魅了した。彼らは昨日(27日)に京セラドーム大阪で「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT : PROMISE' IN JAPAN」の初日公演を開催した。これを記念してスポーツ報知っは、彼らを1面に掲げた特別版を制作して販売、周辺の商業施設では協業イベントを繰り広げるほど高い関心が寄せられた。

日本のスポーツ新聞が、1面にTOMORROW X TOGETHERの公演を掲載するのは今回が初めてではない。10〜11日にはスポーツ日本、スポーツ報知、産経スポーツ、デイリースポーツ、日刊スポーツ、東京中日スポーツなど、計6つの新聞社が彼らの日本ツアーと東京ドーム公演開催を記念して作った特別版を販売した。特別版が大きな人気を博して公演当日、東京ドーム近くのコンビニに新聞販売部数が普段より急増したことを受け、スポーツ報知は京セラドーム大阪公演を迎えて特別版の再販売を決めた。公演前後に開かれたポップアップストア、大阪・梅田の代表的な複合ショッピング施設HEP FIVEとのコラボレーションも注目を集めた。ポップアップは最近発売されたシングル「CHIKAI'(誓い)」のビジュアルコンセプトをベースに飾られ、様々な楽しみを提供した。HEP FIVEのところどころに大型プラカードとポスター、等身大パネルが配置され、TOMORROW X TOGETHERの音楽をBGMに、お祭りムードとなった。メンバーの写真が印刷された大観覧車の搭乗券と直筆メッセージが書かれているTシャツの衣装展示、限定シールイベントなど、HEP FIVEはTOMORROW X TOGETHER一色で染まった。熱い雰囲気の中、大阪公演、p成功裏に行われた。彼らは「CHIKAI」のタイトル曲「We'll Never Change」、収録曲「Kitto Zutto」をはじめ、「Force」「Hydrangea Love」などの日本オリジナル曲とユニット曲「The Killa (I Belong to You)」「Quarter Life」のステージまで、多彩なセットリストを披露した。大阪公演ならではの特別な見どころもあった。この日、テヒョンはロックバンドLET ME KNOWの「偽愛とハイボール」カバーステージを通じてしっかりとしたボーカルを誇った。スビンとヨンジュンはセクシーな雰囲気が目立つ「The Killa (I Belong to You)」の振り付けで対決し、現場を盛り上げた。メンバーたちはトロッコに乗って客席近くに行って挨拶をしたり、センスのある大阪弁でコミュニケーションを取りながら観客を虜にした。TOMORROW X TOGETHERは「今回のツアーを準備しながら、よりかっこいいパフォーマンスを披露するためにたくさん悩んだ。でも。MOA(ファンの名称)たちに会うと、全ての悩みと心配が消えるようだ。ツアーのタイトルである『PROMISE』という単語を振り返しながら、MOAたちとした全ての約束を必ず守りたいという意志が強くなった。MOAのおかげでより輝いた1日だった。ありがとう」と、感想を語った。TOMORROW X TOGETHERは日本4大ドームツアーを通じて東京、大阪、名古屋、福岡で計8公演を開催。彼らは7月28日に京セラドームで2日目の公演を終えた後、8月4〜5日にバンテリンドーム ナゴヤ、9月14〜15日にみずほPayPayドーム福岡 (旧:福岡PayPayドーム)でツアーの熱気を続けていく。絵らは25日、世界最大の音源ストリーミングプラットホームSpotifyが発表した「2024 Global Impact List South Korea」で、6thミニアルバムのタイトル曲「Deja Vu」が8位を記録。このランキングは、今年1月1日から6月30日までに発売されたK-POP音源のうち、韓国を除いた世界のSpotifyユーザーたちが最もたくさん再生した曲のランキングで、彼らは“TOP10”に入った唯一のボーイグループだ。