¹À¥¤¹¤º¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÅ·³¤Í´´õ¤Î¸ÀÍÕ¡É
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ëÅ·³¤Í´´õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
½¢¿¦³èÆ°¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¡¢¹À¥¤¹¤º¤¬¡Ö»ä¤Ï10Âå¤Î»þ¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¡¢·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é1¸Ä¡¢²ù¤·¤¤¤Ê¤¢¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤¬±Ç²è¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤Ö¤ó½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤ï¤ì¤Æ¡¢³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø½ý¤Ä¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢½ý¤Ä¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Å·³¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¹À¥¤Ï¡Öº£¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤·¤Æ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿º£¡¢É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡×¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
½¢¿¦³èÆ°¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¡¢¹À¥¤¹¤º¤¬¡Ö»ä¤Ï10Âå¤Î»þ¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¡¢·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é1¸Ä¡¢²ù¤·¤¤¤Ê¤¢¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤¬±Ç²è¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤Ö¤ó½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤ï¤ì¤Æ¡¢³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø½ý¤Ä¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢½ý¤Ä¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Å·³¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¹À¥¤Ï¡Öº£¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤·¤Æ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿º£¡¢É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡×¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£