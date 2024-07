Xdinary Heroes、8月5日にニューシングル「Open ♭eta v6.3」発売決定！

Xdinary Heroesが8月、新しいデジタルシングルを発売する。Xdinary Heroesは26日午前0時、公式SNSを通じて、8月5日にデジタルシングル「Open ♭eta v6.3」を発売すると伝えた。彼らは今年、デジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」、コンサートシリーズ「Closed ♭eta」で構成された「2024 Xperiment Project」を展開し、ファンに新鮮な音楽や経験を届けている。

8月に発売する「Open ♭eta v6.3」は、「Open ♭eta」の一環として、6月に発売された「Open ♭eta v6.1」とタイトル曲「少年漫画」、7月に発売された「Open ♭eta v6.2」とタイトル曲「LOVE and FEAR」に次ぐ3番目の作品だ。パワフルなバンドサウンドに、彼らの限りない青春のエネルギーを込めた「少年漫画」、ポップメタルジャンルから影響を受け、シニカルな雰囲気を表現した「LOVE and FEAR」など幅広い音楽を披露している彼らが新たに発売する楽曲に期待が高まっている。新曲の発売に先立ち、8月2日〜4日の3日間に渡り、ソウル広津(クァンジン)区YES24ライブホールにて単独コンサート「Xdinary Heroes Concert 」を開催する。同コンサートは、計3回の公演が全席完売を記録した。これで4月の単独コンサート「Xdinary Heroes Concert 」から韓国での公演が4連続で完売となり、人気の高さを証明した。最近では7月17日〜18日(以下、現地時間)に米・ロサンゼルス、21日にニューヨークで北米ショーケースツアー「Xdinary Heroes Showcase in USA 」を開催し、世界中のファンと会った。同ツアーは当初18日にロサンゼルス、21日にニューヨークで計2公演だけ開催される予定だったが、チケットが早期完売となったため、17日のロサンゼルス公演が追加された。Xdinary Heroesの新しいデジタルシングル「Open ♭eta v6.3」は、8月5日(月)午後6時に発売される。