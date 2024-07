TWICE サナ似？元K-POPアイドル、人気ラッパーLeellamarzとの熱愛説が浮上

ラッパー兼歌手のLeellamarzとの熱愛説が浮上したチアリーダーのチョン・ウンビに、関心が集まっている。24日、チョン・ウンビは、自身のInstagramを通じて一枚の写真を掲載した。写真にはマカオの街中で、ある男性を抱きしめながら鏡越しにセルフショットを撮っている彼女の姿が収められている。ネットユーザーはこの写真の中の人物が、Leellamarzだと主張した。今月11日に彼が自身のInstagramに掲載した写真と見比べると、服装からカバン、そして腕のタトゥーまで一致している。

Leellamarzは、2016年にケーブルチャンネルMnet「SHOW ME THE MONEY 5」に出演し、名を馳せた。その後、Mnet「SHOW ME THE MONEY 11」にラッパーのThe Quiettと共にプロデューサーとして参加した。現在、彼は社会服務要員として服務中であり、2025年11月に除隊する予定だ。2002年生まれのチョン・ウンビは、ソウル公演芸術高校の実用舞踊科を卒業した。ガールズグループANSのヘナとしてデビューし、2020年1月から8月までの短い期間ではあるが、アイドル活動をした経歴も持っている。現在は、KBOリーグの人気球団であるKIAタイガースのチアリーダーとして活躍中だ。過去には、プロバスケットボールのチアリーダーとして、高陽(コヤン)ソノ・スカイガンナーズ(KBL)、富川(プチョン)ハナワンキュー(WKBL)などでも活動した。彼女は、可愛くて大きな目、すっと通った鼻筋を持ち、TWICEのサナに似ていると話題に。また、(G)I-DLEのソヨンとも、雰囲気が似ていると言われている。一方、25日基準で、チョン・ウンビが写真を投稿してから1日が過ぎるが、2人は写真を削除したり、Instagramのアカウントを非公開に切り替えず、そのまま残している。これに対し、ファンたちは「とても幸せそうだ」「いいね」「綺麗だ」など、様々なコメントで反応した。