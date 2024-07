RIIZE¡¢&TEAM¤é¡¢8·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×¤Ë½Ð±é·èÄê¡ªºÇ¿·¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª

8月5日(月)よる7時から「CDTVライブ!ライブ!」が2時間にわたって生放送で行われる。今回、番組を彩る豪華アーティストと歌唱曲が発表された。NEWSは、話題の最新曲「JAPANEWS」を披露! “日本”をテーマにした壮大な演出と、日本を代表する声優・野沢雅子のナレーションに注目が集まる。さらに、優里は人気アニメのオープニングテーマでもある最新曲「カーテンコール」をテレビ初となるフルサイズで歌唱する。

Little Glee Monsterは通算23枚目のシングルで話題のTVアニメのエンディングテーマにもなっている「ORIGAMI」、THE RAMPAGEは圧巻のパフォーマンスで魅せる「24karats GOLD GENESIS」をフルサイズでテレビ初披露。&TEAMは先日公開されたMVが話題の最新曲「声変わり」、ME:Iは夏らしさ全開の最新曲「Hi-Five」、今年待望の日本デビューを控えるボーイズグループRIIZEは、最新曲「Lucky」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。シャイトープは待望のメジャーデビューシングル「ヒカリアウ」を披露。アイナ・ジ・エンドは、自身初のアニメーション映画の主題歌で最新曲の「Love Sick」を歌い上げる。そして、注目のアーティストが続々と番組初登場! syudouはBE:FIRSTのRYOKIをフィーチャリングゲストに迎えた「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」をテレビ初披露。さらに、こっちのけんとは“聴くと心が軽くなる”と今SNSを中心に話題を呼んでいる最新曲「はいよろこんで」、テレビ番組での歌唱が初というKOMOREBIは、今TikTokで大バズリ中の「Giri Giri」をフルサイズでテレビ初披露する。最新曲&話題曲が盛りだくさん! 多彩なアーティストたちによる一夜限りのライブをお送りする、8月5日(月)よる7時からの「CDTVライブ!ライブ!」に期待が高まる。

■番組概要

「CDTVライブ!ライブ!」

放送日時:8月5日(月)よる7:00〜9:00

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)



<出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)>

アイナ・ジ・エンド「Love Sick」

&TEAM「 声変わり」

こっちのけんと「はいよろこんで」

KOMOREBI「Giri Giri」

THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」

シャイトープ「ヒカリアウ」

syudou「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」

NEWS「JAPANEWS」

ME:I「Hi-Five」

優里「カーテンコール」

RIIZE「Lucky」

Little Glee Monster「ORIGAMI」



<スタッフ>

製作著作:TBS

制作プロデューサー:大木真太郎

総合演出:竹永典弘

プロデューサー:盖榾



