長崎・ハウステンボスの余韻をそのままに贅沢なステイを楽しめる「ホテルアムステルダム」

「ホテルアムステルダム」では、ミッフィーに包まれる心ときめく空間でホテルステイを満喫できる宿泊プラン「ミッフィールーム」が展開されています。

今回は、お部屋中がミッフィーだらけのかわいい客室を紹介していきます☆

ハウステンボス/ホテルアムステルダム「ミッフィールーム」

対象ホテル:ホテルアムステルダム

価格:27,300円〜(限定アメニティ・朝食付・2名1室1名あたり)

パークの中心地にある、ハウステンボス直営の「ホテルアムステルダム」の「ミッフィールーム」が待望の常設化!

一日中ミッフィーと一緒に過ごせる大人気の客室です。

イスや鏡もミッフィー仕様。

ワクワクのホテルステイを満喫することができます。

ベッドにはもちろん、

壁にもミッフィーやディック・ブルーナのアートが飾られています。

茶器とお茶もミッフィーのデザイン入り。

くつろぎの空間を演出してくれます。

オリジナル巾着に入ったアメニティを一人一つご用意。

ミッフィーをモチーフにした家具やぬいぐるみなどの特別なお部屋で非日常のステイが楽しめる客室になっています。

ブックレット&ルームキー

ここでしか手に入らない絵本をモチーフにした完全オリジナルのブックレットつき。

ブックレットの中にはミッフィーのルームキーが入っています。

まるで絵本のようなブックレットに入ったルームキーは宿泊の記念にぴったり!

宿泊者全員が1つずつお持ち帰りいただけます。

※添い寝は含まれません

ミッフィーがいっぱいの装飾で癒やしのホテルステイを満喫!

ハウステンボス「ホテルアムステルダム」ミッフィールームの紹介でした。

© Mercis bv

