ディズニーフラッグシップ東京やディズニーストア店舗にて、期間限定の「ディズニーストア 夏祭り」を開催。

お得な“夏祭りくじ”をはじめ、屋台をイメージした店舗装飾やうちわプレゼントなど、様々な企画が盛りだくさんです☆

ディズニーストア 夏祭り

イベント開始日:2024年7月23日(火)

実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアにて、暑い夏を盛り上げる夏祭りイベントを実施。

ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店の店頭には、屋台をイメージした夏祭りならではの装飾も登場します。

そのほか今だけのディズニーストア夏祭りくじやなど、今しか体験できないコンテンツを多数展開。

そんな「ディズニーストア 夏祭り」にて実施されるコンテンツを紹介していきます☆

ディズニーストア 夏祭りくじ

実施期間:2024年7月23日(火)〜なくなり次第終了

ディズニーストアオリジナルグッズが当たる、ハズレなしの“夏祭りくじ”が登場。

ぬいぐるみをはじめ、フィギュア、アパレル、ホーム雑貨など、バラエティ豊かなアイテムが当たる全9種類のラインナップになっています。

さらに、ディズニーフラッグシップ東京では、マーベルとスター・ウォーズのくじも登場するほか、2023年に人気を博したスマートボールも登場予定です☆

夏祭りの屋台をモチーフにした特別装飾を展開

実施期間:2024年7月23日(火)〜 8月22日(木)

実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

ディズニーフラッグシップ東京と

東京ディズニーリゾート店では、期間限定で夏祭りならではの特別な装飾を展開。

エントランスの盆踊りやぐらをイメージした装飾では、浴衣姿の「ミッキーマウス」と「ミニ―マウス」がゲストをお出迎えします。

さらに、ディズニーフラッグシップ東京1階の特設コーナーには、夏祭りの屋台をイメージした装飾が並びます。

「ディズニーストア 夏祭り」限定デザインのうちわをプレゼント

配布日:2024年7月27日(土)、28日(日)、8月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)、17日(土)、18日(日)

配布店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

期間中、ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店に来店されたゲストを対象に、先着で「ディズニーストア 夏祭り」限定デザインのうちわをプレゼント。

ミッキーアイコンをモチーフに、お祭りの定番りんご飴がデザインされています。

夏のおでかけのお供にぴったりな、かわいいディズニーグッズです。

※来店された方に先着順で配布となります

※ 各日なくなり次第終了となります

日本のお祭りをイメージしたぬいぐるみキーチェーンが登場

価格:各2,800円(税込)

発売日:2024年7月23日(火)より順次

ラインナップ:ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、スティッチ、ベイマックス

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア全店舗、ディズニーストア. jp

※店舗では入荷次第順次発売となります

夏祭りシーズンに合わせて、浴衣や法被などのお祭りコスチューム姿のぬいぐるみキーチェーンが登場。

手持ちのバッグに付けて、お祭りや花火大会など夏のおでかけを一緒に楽しむことができます。

ミッキーマウス

浴衣と和傘がお似合いな「ミッキーマウス」のぬいぐるみキーチェーン。

浴衣にさりげなくレイアウトされたミッキーアイコンにも注目です。

ミニーマウス

大きなうちわとリボンスタイルがお似合いな「ミニーマウス」

ネイビーの浴衣に合わせた真っ白な浴衣の帯が印象的です。

ドナルドダック

「ドナルド」と描かれた法被を着こなす「ドナルドダック」

口角のねじり鉢巻きスタイルで手を伸ばす「ドナルドダック」がデザインされています。

スティッチ

大きなうちわを手に夏祭りを楽しむ「スティッチ」

ヤシの日を法被にあしらった「スティッチ」ならではのデザインがポイントです。

ベイマックス

アイコンや桜の花をあしらった法被スタイルで登場する「ベイマックス」

真っ白なボディにさし色の赤が映える、夏にぴったりなディズニーグッズです。

お得な"夏祭りくじ"をはじめ、屋台をイメージした店舗装飾やうちわプレゼントなど、様々な企画が盛りだくさん。

2024年7月23日より開催される「ディズニーストア 夏祭り」の紹介でした☆

