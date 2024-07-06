¥Ñ¥êºß½»¤Î±«µÜÅã»Ò¥¢¥Ê¡Ê53¡Ë¡Öº¸¤Î¥ª¥ó¥¶ÈýÌÓ¤¬»ä¤Ç¡¢±¦¤¬Ì¼¡×¡¡Ä¹½÷¡õ¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö2¿Í¤È¤â¤ªÌÜÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êºß½»¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦±«µÜÅã»Ò¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬2024Ç¯7·î5Æü¡¢21ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹½÷¤È¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÈþ¾¯½÷¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬DNA¤À¤ï¡×
±«µÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¡¢»ä¤¬2ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Â©»Ò¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ÎÌ¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æó¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¸¤Î¥ª¥ó¥¶ÈýÌÓ¤¬»ä¤Ç¡¢±¦¤¬Ì¼¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÈÄ¹½÷¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡Ö¤½¤ÎÌ¼¤âº£Æü¤Ç21ºÐ¤Ë¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯³ØÀ¸À¸³è¤â½ª¤ï¤ë¤È»×¤¦¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Þ¤¹¡¡µîÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë°ÊÍè¡¢È¾Ç¯°Ê¾å²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¡ô¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤ÎÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¡¡ô¤Û¤È¤ó¤É»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¡¡ô¤¿¤Þ¤Ë¥é¥¤¥óÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¤¡¡¡ôÅð¤ß¤É¤ê¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤È»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤ªÌÜÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¡×¡Ö¥Þ¥Þ¾ù¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¤ª¾î¤µ¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥½¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª¤µ¤¹¤¬DNA¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£