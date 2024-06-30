災害用伝言サービス提供先・役立つXアカウント
地震などの大きな災害が発生すると、電話が繋がりづらくなることがあります。東日本大震災の直後には最大で平常時の約50〜60倍以上の通話が一時的に集中したとされています。
大きな災害が発生した後の家族や知人との連絡は、各電話会社などが提供している「災害用伝言サービス」を利用しましょう。
■サービス一覧
【docomo】
http://dengon.docomo.ne.jp
【au】
http://dengon.ezweb.ne.jp
【SoftBank】
http://dengon.softbank.ne.jp
【NTT Web171】
https://web171.jp
■役立つXアカウント
大きな災害が発生した後の家族や知人との連絡は、各電話会社などが提供している「災害用伝言サービス」を利用しましょう。
■サービス一覧
【docomo】
http://dengon.docomo.ne.jp
【au】
http://dengon.ezweb.ne.jp
【SoftBank】
http://dengon.softbank.ne.jp
【NTT Web171】
https://web171.jp
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