°ÂÀÆÀ±Íè¡õ¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¿©¤ÎÅÔ¡¦¹á¹Á¤Ç2Çñ3Æü¤ÎÇú¿©¡õÇúÇã¤¤Î¹ ¡È¥¢¡¼¥ÈÅÀ¿´¡É¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ØÀ¤³¦Äº¥°¥ë¥á¡Ù
6·î26Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÀ¤³¦Äº¡Ê¤¤¤¿¤À¤¡Ë¥°¥ë¥á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡¸á¸å10»þ¡Á11»þ¡Ë¤Ï¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡õ¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¹á¹Á¤Ç2Çñ3Æü¤Î½÷»ÒÎ¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤ò¡¢¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡È°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤ÃÏ¸µ¥á¥·¡É¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥Ï¥é¥¤¥Á¤Èº´Æ£ÛÙÎ¤¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê³¤³°¥í¥±¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¿Ø¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿©Ê¸²½¤ä¤½¤Î¹ñ¤ÎÎò»Ë¤â¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Æà½ï¡¢EXILE NAOTO¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¹á¹Á¤Î¡ÈÃÏ¸µ¥á¥·¡É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤ÆMC¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
°ÂÀÆÀ±Íè¤È¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÌó4»þ´ÖÈ¾¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÅìµþ¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¹¤µ¤Î¹á¹Á¡£°ûÃã¡Ê¥ä¥à¥Á¥ã¡Ë¤ä¥ï¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤Ê¤ÉÈþ¿©¤¬¤½¤í¤¦¿©¤ÎÅÔ¡¦¹á¹Á¤Ç¡¢2Çñ3Æü¤ÎÇú¿©¡¦ÇúÇã¤¤¡¦È¯»¶Î¹¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
³Ê°Â²°Âæ³¹¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó·ÇºÜ¤Î¿Íµ¤Å¹¤ÇÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¡ÖÆ¦Éå¥×¥ê¥ó¡×¤ä¡¢¥é¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¤Ë¤Ç¤ó¤×¤ó¤òº®¤¼¤Æ¤Î¤Ð¤·¤Æ¾ø¤·¤¿ÅÀ¿´¤Î¡ÖÄ²Ê´¡×¤ò´®Ç½¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿Ä¶¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÂæÏÑ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ëÌ£¤Ë°ÂÀÆ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤¹¤ë¡£
°ûÃã¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ç¤Ï¡¢¶âµû¤È¥¨¥Ó¤ò·Áºî¤Ã¤¿¡È¥¢¡¼¥ÈÅÀ¿´¡É¤Ë°ÂÀÆ¤¬¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹á¹ÁÌ¾Êª¥ï¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¿·¿©´¶¤ÎºÙÌÍ¥ï¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤Ë¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö»õ±þ¤¨¤¬¥¶¥¯¥ó¥¶¥¯¥ó¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
ºÇ¿·µðÂç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î2¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤ä¡¢¥³¥¹¥á¡¢ÂÌ²Û»Ò¤Ê¤É¤òÇúÇã¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤Î¹á¹Á¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ½Å¤òÂ¬¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊÁ¤Î¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÂÎ½Å·×¤Ë¿ÀÅÄ¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ØÀ¤³¦Äº¥°¥ë¥á¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï
2024Ç¯6·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å10»þ¡Á11»þ
MC¡§¥Ï¥é¥¤¥Á¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤
¥²¥¹¥È¡§Æà½ï¡¢EXILE NAOTO¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢¼ãÄÐÀé²Æ
³¤³°¥í¥±¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§°ÂÀÆÀ±Íè¡¢¿ÀÅÄ°¦²Ö
¢¨¸Þ½½²»½ç
ÈÖÁÈ¸ø¼°Tiktok¡§https://www.tiktok.com/@itadaki_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/itadaki_ntv/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§https://x.com/itadaki_ntv
ÈÖÁÈHP¡§https://www.ntv.co.jp/sekaiitadakigourmet/
(c)ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó