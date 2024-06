日本初披露『mill and moi』も！K'FESTA『第15回ライセンシングジャパン＜キャラクター＆ブランド活用展＞』

K’FESTAは、2024年7月3日(水)〜7月5日(金)に東京ビッグサイトで開催される『第15回ライセンシングジャパン<キャラクター&ブランド活用展>』に出展します。

K’FESTA『第15回ライセンシングジャパン<キャラクター&ブランド活用展>』

公式サイト:

https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

会場 : 東京ビッグサイト4階(西3・4ホール)

ブース番号: 30-67

開催期間 : 2024年7月3日(水)〜7月5日(金)

開催時間 : 10:00〜17:00

入場料 : 無料

※展示会公式サイトより、事前に来場者登録が必要です。

K’FESTAは、2024年7月3日(水)〜7月5日(金)に東京ビッグサイトで開催される『第15回ライセンシングジャパン<キャラクター&ブランド活用展>』に出展。

本展示会は、世界中から様々なキャラクターが一堂に集まる日本最大級のライセンス商談会です。

K’FESTAのブースでは、韓国のZ世代から共感を得る人気キャラクター『PETTY DUST』をはじめ初お目見えの『mill and moi』『Joo』など、個性豊かなキャラクター作品の展示、ライセンス商談を実施します。

※ブース写真はイメージです。

※内容等変更になる場合があります。

