セブン-イレブンより、魅惑の新作スイーツ「まっしろスイーツ」シリーズが登場。

生地やクリームを”白”で統一した「まっしろティラミス」「まっしろミルクロール」「まっしろみるくもこ」が発売されます☆

セブン-イレブン「まっしろスイーツ」

発売日:2024年6月11日(火)

販売店舗:全国のセブン-イレブン店舗 ※一部商品は沖縄県除く

セブン-イレブンに、魅惑の「まっしろスイーツ」シリーズが登場。

人気が高まる白いスイーツや菓子のトレンドに合わせて「まっしろティラミス」「まっしろミルクロール」「まっしろみるくもこ」の3種類が登場です。

白いクリームだけでなく、生地も白さをこだわった、魅惑の新作スイーツを紹介していきます☆

まっしろティラミス

価格:291円(税込)

販売エリア:全国

「まっしろティラミス」は、セブンーイレブンで初登場の白いティラミス。

ホワイトチョコを使用したクリームと、ベースのスポンジ生地との相性も抜群なスイーツです。

まっしろミルクロール

価格:226円(税込)

販売エリア:全国

白いクリームを白い生地で巻いた「まっしろミルクロール」

黄身も白いたまごを使うことで、白い生地を実現しています☆

まっしろみるくもこ

価格:194円(税込)

販売エリア:沖縄県を除く全国

「まっしろミルクロール」と同じく、白いクリームと白い生地を組み合せた「まっしろみるくもこ」

白い黄身のたまごを使って生地を白くしたスイーツです!

白いクリームだけでなく、生地にも白さを表現した、こだわりの新作スイーツ。

セブン-イレブンの「まっしろスイーツ」3種は、2024年6月11日より発売です☆

※店舗により取り扱いがない場合があります

※画像はイメージです

