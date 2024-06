東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階ロビーラウンジ「シルフ」にて「スワン・パフェシリーズ」の2024年度第3弾を2024年7月1日から提供。

フレッシュな桃を丸ごと1玉つかった、桃を存分に味わえる夏パフェ「パフェ・スワン”ペッシュ”」が提供されます☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」パフェ・スワン”ペッシュ”

価格:単品 2,500円(税込)/コーヒー・紅茶セット 3,000円(税込)

販売期間:2024年7月1日〜2024年8月31日(水) ※数量限定

販売店舗:浦安ブライトンホテル東京ベイ 1階ロビーラウンジ「シルフ」

「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階ロビーラウンジ「シルフ」にて販売されている、”#美しすぎるパフェ”シリーズ。

2024年第3弾として提供される「パフェ・スワン”ペッシュ”」はみずみずしい桃を使った夏の桃パフェ。

フレッシュな桃丸ごと1玉を贅沢に使用!

最上部には、カットされた桃がふんだんに並びます。

流れるように盛り付けられた白桃に加え、フローズンピーチ、桃のコンポートと桃尽くし!

さらに、桃と相性抜群の香り高いハーブ、ライムの酸味が美味なるハーモニーを奏でます。

ほんのりとすみれ香る「ベリオレット・クレーム」や、さっぱりとした赤すぐりの「グロセイユソース」が夏の爽やかさを演出してくれます。

日本紅茶協会より「おいしい紅茶の店」に認定されている「シルフ」

3種類のアッサムの茶葉を使用した「オリジナルブレンドティー」とのペアリンクも好相性!

コーヒー派の方には、全生産量5%しかとれない豆だけを使用した「スペシャルティコーヒー」を合わせるのもおすすめです。

また、”スワン・パフェ”シリーズコンプリートキャンペーンを実施中。

6月30日まで提供されている「スワンパフェ”マスクメロン”」とこの「パフェ スワン“ペッシュ”」

9月からの新メニューをいただくと【シークレットパフェ】が限定販売されます。

ぜひ、スワンが美しく輝くパフェシリーズをコンプしてくださいね☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」にて、2024年8月31日までの期間限定で販売される「パフェ・スワン”ペッシュ”」の紹介でした☆

※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります。

