ロッテから、「ポケットモンスター」デザインの塩分&ミネラル補給タブレット「ポケモン塩分タブレット」が登場。

夏場にぴったりなさっぱりとしたレモン味で、パッケージや個包装にもポケモンたちがデザインされています☆

ロッテ「ポケモン塩分タブレット」

発売日:2024年6月11日(火)

価格:248円(税込)前後

内容量:55g

販売店舗:全国のドラッグストア

ポケモンたちがデザインされた夏向けタブレット「ポケモン塩分タブレット」がロッテから登場。

ナトリウム・カリウム配合でミネラル補給もできるほか、ビタミンC・クエン酸も摂取できるタブレットです。

ポケモンたちをデザインした個包装は全22種類。

ピカチュウやクワッス・ホゲータ・ニャオハたちがそれぞれプリントされています。

「ポケモン塩分タブレット」のピカピカレモンは、塩味が強すぎずさっぱりとしたレモン味。

暑い季節にぴったりな塩分補給タブレットなので、スポーツやお出かけ時の塩分補給におすすめです。

パッケージや個包装にもポケモンたちをデザインした、さっぱりとしたレモン味のタブレット。

ロッテの「ポケモン塩分タブレット」は、2024年6月11日より全国のドラッグストアなどにて販売開始です☆

