6月2日、東京11Rで行われた第74回安田記念（3歳上オープン・G1・芝1600m・1着賞金＝1億8000万円）は、J.マクドナルド騎乗の1番人気、ロマンチックウォリアー（せん6・香港・C.シャム）が勝利した。1/2馬身差の2着に4番人気のナミュール（牝5・栗東・高野友和）、3着に2番人気のソウルラッシュ（牡6・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは1:32.3（稍重）。

3番人気で川田将雅騎乗、セリフォス（牡5・栗東・中内田充正）は、5着敗退。

香港の雄、ロマンチックウォリアーが日本勢をまとめて負かした。直線では手応えも絶好で馬場の真ん中から余裕綽々の走り。2着以下を半馬身振り切り、マクドナル騎手渾身のガッツポーズでゴールした。ロマンチックウォリアーはオーストラリア、香港と渡り歩いて5連勝、G1・8勝目をマークした。殊勲のJ.マクドナルド騎手は「優秀な馬とジョッキーがたくさんいる中で勝てたのは大きな名誉です」と、喜びの声を届けた。

ロマンチックウォリアー 20戦15勝

（せん6・香港・C.シャム）

父：Acclamation

母：Folk Melody

母父：Street Cry

馬主：P.ラウ

【全着順】

1着 ロマンチックウォリアー J.マクドナルド

2着 ナミュール 武豊

3着 ソウルラッシュ J.モレイラ

4着 ガイアフォース 長岡禎仁

5着 セリフォス 川田将雅

6着 ジオグリフ 北村宏司

7着 フィアスプライド 坂井瑠星

8着 エルトンバローズ 西村淳也

9着 ステラヴェローチェ 横山典弘

10着 エアロロノア 幸英明

11着 レッドモンレーヴ 横山和生

12着 コレペティトール 岩田康誠

13着 パラレルヴィジョン C.ルメール

14着 ウインカーネリアン 三浦皇成

15着 ダノンスコーピオン 戸崎圭太

16着 カテドラル 斎藤新

17着 ヴォイッジバブル Z.パートン

18着 ドーブネ 菱田裕二