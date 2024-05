「自動販売機大国」と言われ、駅、オフィスだけでなく街のあちこちに自動販売機(以下、自販機)が見られる日本だが、中国では生きたペットが陳列される様子が捉えられ、SNSで動画や写真が拡散。怒りの声があがっている。ネットメディア『Oddity Central』などが伝えた。たこ焼き、キャビア、和牛にいたるまで、ありとあらゆる商品が自販機で売られる日本だが、陳列棚に生きた犬や猫を並べることはないだろう。

中国の北京ではこのたび、自販機の狭いケースに"生きた猫"が陳列され、非難が殺到している。実は中国では、ここ10年の間に設置面積が少なく管理コストが安い"無人自販機"が急速に普及。大都市だけでなく、地方都市でも生活スタイルに合わせた独自の自販機が設置された。またワンタッチ決済などを取り入れた"ハイテク自販機"も次々と登場し、人々のニーズに対応しながら進化を遂げてきた。しかしながらネチズンの多くは、生きた猫が自販機で販売されていることに激怒。狭い陳列棚に押し込められ、体を自由に動かせずにいる猫たちに同情の声を寄せた。問題の自販機には12の陳列棚があり、猫たちはそれをさらに2つに仕切った空間でうずくまっている。売られているのは合計6匹で、心なしかぐったりして見えるのだった。この自販機は「"中国初"の生きたペット用」と謳っていたようだが、SNSで写真や動画が拡散すると、次のようなコメントが殺到した。「中国初ではないね。別の町でも見たことがある。」「これを製造している会社の広告を見たよ。」「猫たちは寝ているように見えるけど、病気なのでは? きちんとしたケアを受けられず、狭いケースの中で死んでしまうこともあると聞く。」「人件費がかからないから自販機で売っているの? 許せない。」「生き物に対するリスペクトが全くない。」「あまりにも残酷。体だけでなく、精神的におかしくなってしまうのでは?」「これは動物虐待でしょう。法で規制すべきだ。」「気分が悪い。」「そのうち、赤ちゃんの自販機もできるのでは?」「動物には心がある。物ではないんだよ!」ちなみに動物虐待のニュースは後を絶たず、シンガポールのレストランでは2019年、生きたカニのクレーンゲームが登場。同国の動物虐待防止協会(SPCA Singapore)が「即刻撤去を」と声をあげる事態となっていた。