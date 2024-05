プレミアリーグ第34節延期分、トッテナムとマンチェスター・シティの試合が行われ、0-2とシティの勝利に終わった。これにより全チームが消化試合数で並び、シティは勝点88で首位に。敗れたトッテナムは勝点63のままとなり、来季のCL出場権を獲得することができなくなった。



タイトルとCL権がかかった一戦だけに、凄まじい緊張感の試合となった。リラックスした様子は微塵もなく、代わりに表出したのは「怒り」の感情だ。55分に交代を命じられたトッテナムMFロドリゴ・ベンタンクールは、納得がいかない表情でベンチを思い切り蹴飛ばしていた。





Ange Postecoglou when asked about what he’s building at Tottenham:



“The last 48 hours to me have revealed the foundations are pretty fragile”



He is absolutely furious



https://t.co/gku2aHNt5M pic.twitter.com/9sxBY5ivHP