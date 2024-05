『クリミナル・マインド』シーズン17、配信日が決定！ファーストルック写真も公開

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のシーズン17にあたるリバイバル版『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション』シーズン2の配信日が決定した。あわせて、ファーストルック写真も到着!

【関連記事】『クリミナル・マインド』シーズン17について分かっていること

FBIのエリートチーム"BAU"の活躍を描く大ヒット犯罪捜査ドラマの新シーズンがついに解禁!

シーズン17にあたるリバイバル版のシーズン2は、米Paramount+にて6月6日(木)より配信スタート。最初の2話が初日に配信され、その後は毎週木曜日に新しいエピソードが配信される。

See you there. The new season of #CriminalMinds: Evolution is streaming on June 6. pic.twitter.com/60vV8Bz83t

- Criminal Minds: Evolution (@criminalminds) May 3, 2024