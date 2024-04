安達祐人がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートを、カウントダウン形式でお届け。K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。4月26日(金)の放送では、韓国アイドルグループ「2PM」のメンバー・チャンソンさんがゲストに登場。ニューシングル「Into the Fire」の制作エピソードを明かしました。

(左から)チャンソンさん、パーソナリティの安達祐人



----------------------------------------------------

4月26日放送分より(radiko.jpのタイムフリー)

https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11503 聴取期限 2024年5月4日(土・祝) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

「K-STAR CHART Pick Up Artist」では、2PMのチャンソンさんがゲスト出演。2023年10月、PENTAGONとして長らく活動し、韓国から日本に拠点を移した安達にとって、2008年デビューの2PMは先輩にあたる存在です。安達が初めて買ったCDは2PMの日本デビューシングル「Take off」だったと明かすと、チャンソンさんは「嬉しい!」と喜びます。チャンソンさんは4月24日(水)、ソロ第2弾シングル「Into the Fire」をリリースしました。楽曲はHIPHOPアーティストのAK-69とコラボレーションし、2AMのチャンミンをフィーチャリングボーカルに迎えた、ロック&RAPナンバー。TVアニメ「Re:Monster」のオープニング主題歌にも起用されています。安達が「AK-69さんのラップを入れてみて、どうでしたか?」という質問に、チャンソンさんは「初めて会ったのがレコーディング現場だったのですが、本当に優しかったです。緊張していたのですが、気づけば打ち解けて、楽しく一生懸命(歌うことが)できました」と回答。また、聴いてほしいポイントについて、チャンソンさんは「コラボした3人のスタイル・声が本当に魅力的です。AK-69さんのヒップホップは半端ないですし、チャンミンさんの力強いボーカル、僕のラップと歌によるハーモニーをぜひ聴いてください」とアピールしました。チャンソンさんは現在「Into the Fire」のリリースツアーを開催中。※4月28日(日)にファイナルが東京の豊洲PITでおこなわれました。対談を終えた安達は、「小学生・中学生時代に夢中で追っていた人が、自分のラジオに来てくれました。あの頃の安達祐人に『頑張ってよかったな』と一言言ってあげたいですね。実在しましたね、2PMは。今、噛み締めています」と思いを述べました。スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、ふたりのアフタートークを配信中です。 ▶▶続きは「AuDee(オーディー)」でチェック! <番組概要>番組名:K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday放送日時:毎週金曜日18:00〜18:25パーソナリティ:安達祐人

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/pop-k/