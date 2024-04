国内最大のスタートアップカンファレンス！「IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO」のチケット販売を開始【IVS2024】

グローバルVCのHeadline Asiaが運営する国内最大のスタートアップカンファレンス「IVS」は、2024年7月4日(木) 〜 6日(土)の3日間に渡り京都パルスプラザをメイン会場に、「IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO」を開催する。それに伴い、4月4日(木)よりオフィシャルサイトにてチケット販売を開始した。■2024年も1万人を超える規模で開催2024年7月4日から6日まで、伝統と革新が融合する京都で、IVS2024 KYOTOとIVS Crypto 2024 KYOTOを同時開催する。

2007年の開始以来、IVSは起業家と投資家をつなぐ招待制のオフサイトカンファレンスとして、日本のスタートアップエコシステムを支えてきた。2023年、ミッションである「次世代の、起爆剤に。」のさらなる推進のため、招待制からチケット販売制に移行し、よりオープンなプラットフォームへの挑戦を行った。3日間のメインイベントと100を超えるサイドイベントがムーブメントを生み出し、参加者は1万人を突破した。同じ志を持つ人々が京都で熱い議論を交わし、未来への道を切り開くためのコミュニケーションを加速させた。2024年のIVSのテーマは「Cross the Boundaries」。このテーマの下、国籍、宗教、性別、職能、技術、所属企業、考え方など、様々な境界を超えることの意味を問いかける。境界を越えることで、新しい未来にどんな可能性が待ち受けているかを、一緒に考えよう。IVS2024 KYOTOは、起業家、投資家、事業家、技術者、研究者、そしてスタートアップやオープンイノベーションに関心を持つすべての人々を対象としたカンファレンス。資金調達や事業成長の機会を求める経営者や投資家、新しい事業アイデアに興味がある人々にとって、新しい未来を築くための貴重な機会を提供する。IVS Crypto 2024 KYOTOは、クリプトとブロックチェーンに特化したカンファレンス。この分野のパイオニアたちが、デジタル経済の進化とWeb3の可能性について深く掘り下げる。両カンファレンスは同じ場所で開催され、参加者は自由にどちらのイベントにも参加できる。『未来を創る挑戦に、あなたも加わりませんか?』■「NEXT Pass」と「BUSINESS Pass」。目的別に2種類のチケットを用意IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTOの入場パスは、「NEXT Pass」と「BUSINESS Pass」の2種類です。入場パスの種類によって入れるゾーンや企画が異なる。「NEXT Pass」は、スタートアップに興味を持つ人を対象としている。起業を考えている人、スタートアップと繋がりたい人、新規事業担当者、エンジニア、インキュベーター、学生など、新たな風を感じたい人に最適だ。起業の基礎知識から最新の社会課題解決までを学べるセッション、同じ志を持つ人々とのネットワーキング、興味深いテーマを深く掘り下げるセッションなどのプログラムを通じて、新しい機会を発見できる。スタートアップや事業会社への参加機会も豊富だ。未来を共に創る仲間と出会い、あなたの夢やビジョン、アイデアを現実に変えるきっかけをNEXT Passで手に入れよう。「BUSINESS Pass」は、スタートアップ経営者から投資家まで、ビジネスの成長を目指すすべての方に最適な選択肢だ。「INVESTOR」、「EXECUTIVE」、「STARTUP」の3つのカテゴリーがある。事業メンタリング、VCとの面談、商談のためのネットワーキングシステム、セッションプログラム、ミートアップなど、直接的なビジネスチャンスに繋がる貴重な機会を提供する。「BUSINESS Pass」は、挑戦するあなたをサポートし、次のステップへと導く強力なツールだ。「BUSINESS Pass」の各カテゴリーには、それぞれ対象資格がある。・「INVESTOR」は、投資機関、投資法人、個人投資家、事業会社の投資部門担当者が対象だ。・「EXECUTIVE」は、事業会社の経営幹部や決定権を持つ幹部のみを対象としている。・「STARTUP」は、設立7年以内のプロダクトがあるスタートアップ、かつ、資本金が100万ドル未満の組織の創業者またはCXOが対象です。購入には申請と承認が必要となる。なお、「EXECUTIVE」と同様の機能を提供する。パスの価格NEXT Pass:21,000円(税込)NEXT Pass "STUDENT":5,000円(税込)BUSINESS Pass "START UP":83,000円(税込)BUSINESS Pass "INVESTOR":185,000円(税込)BUSINESS Pass "EXECUTIVE":185,000円(税込)■IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTOの概要〇IVS2024 KYOTOIVS2024 KYOTOでは、これから挑戦するための課題や同志を探している人(0→1)、挑戦したアイディアを事業化したい人(1→10)、事業化したものを大きく成長させたい人(10→100) に大別し、全ての挑戦者にとって実利のあるコンテンツを提供する。今回は、日本のスタートアップエコシステムを次のステージに進めるべく、議論をより深めるための少人数のラウンドテーブルなどの新しい取り組みを含め、昨年以上に充実した内容をお届けする予定。詳細のコンテンツに関しては4月中に発表予定。また、女性参加者や登壇者の少なさが世界中のスタートアップカンファレンスでの課題となっている中、IVSは女性参加者30%以上を目指している。この課題に真摯に取り組むべく、4月30日(火)に「IVS Women's 30%」を開催する。IVS Women's 30% supported by NewsPicks for WEhttps://lu.ma/hfc3h0p6〇IVS Crypto 2024 KYOTOIVS Crypto 2024 KYOTOは、日本最大級のクリプトカンファレンスであり、今年はJapan Blockchain Weekのメインカンファレンスである、Japan Blockchain Week Summitが会場内で開催される。スケーラビリティの向上やセキュリティ技術の革新により、ブロックチェーン技術とその実応用の間に存在する「無形の壁(Boundaries)」を越えられるだろうか? この質問を深く掘り下げたコンテンツや、ブロックチェーン技術を使ったゲームやIPを紹介するWeb3エンターテイメントエリア、日本最大規模のWeb3ハッカソンデモデイ、様々な分野でのWeb3の応用事例や、政府及び大企業の最新動向などを展開する。詳細のコンテンツに関しては4月中に発表予定。また、IVS Cryptoに参加いただいた方は、2024年7月28日〜30日に開催されるイーサリアムコミュニティが主催する世界的なカンファレンス「EDCON 2024」に無料、もしくは最大60%割引の特典を用意している。・IVS Crypto 2024 KYOTOのBUSINESS Pass 保持者は、EDCON 2024のGeneralのチケットを無料で受け取れる。・IVS Crypto 2024 KYOTOのNEXT Pass保持者は、EDCON 2024のGeneralチケットを60%割引で購入できる。Webサイト:https://edcon.io/jp■サイドイベントも同時開催! 企画も募集開始IVS公式サイドイベントは、メインイベントであるIVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTOに参加する人が、同時期・同エリアで参加できるイベント。2023年は150を超えるサイドイベントが実施され、IVSの名物コンテンツとなった。サイドイベントは、大規模なイベントからミートアップ、飲み会、勉強会、ランニングなど自由に企画できる。また、企業、個人問わず募集をしている。自らが仕掛け人となることで、IVSの体験をより有意義にしてみては如何だろうか。サイドイベントの開催を希望する人は、以下の申込フォームよりお申込みのこと。公式サイドイベントガイドhttps://www.notion.so/headline-asia/IVS2024-SIDE-EVENT-ecf1c4106fdd46459b19179c718445b3公式サイドイベント申請フォームhttps://forms.gle/cwv4DNbyLqygPyit7『ご応募をお待ちしております。』<詳細情報>IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO開催日:2024年7月4日(木) 〜 6日(土)会場:京都パルスプラザ 他主催:IVS KYOTO実行委員会Webサイト:https://www.ivs.events/ja■IVS2024 LAUNCHPAD KYOTO 応募受付中IVS2024 LAUNCHPAD KYOTOは、現在登壇者を募集中。応募締切は4月24日(水)となっております。参加条件は「プロダクトのデモが可能なスタートアップ」のみ。優勝者には昨年同様、1,000万円の授与も予定している。『皆様からのご応募をお待ちしております。』〇スケジュール応募締切:4月24日(水)一次面談:5月8日(水) - 10日(金) / 予備日 5月13日(月)最終面談:5月30日(木) - 31日(金)撮影:6月13日(木) / 予備日14日(金)ピッチ練習会:6月13日(木) 18時 ~本番 : 7月5日(金)▼IVS2024 LAUNCHPAD KYOTO 応募フォームhttps://forms.gle/obJ7srCfU66uHcJ68*フォームにアクセスした際に、もしエラー画面が表示された場合は、可能であれば別のGoogleアカウントでアクセスする。それでも解決しない場合は、ivs-office@infinityventures.comまで連絡のこと。■IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTOのコーポレートパートナー募集IVSでは、国内外のスタートアップ、大手企業、VC/投資家が多く参加する。スポンサードいただく各社様の目的に応じた取り組みを案内している。興味のある人は気軽に以下のフォームより問い合わせのこと。スポンサー募集中のリンクhttps://www.ivs.events/about-sponsorship■「IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO」オフィシャルサイト