シャープ・パナソニックなどがランクイン 今売れてる画面サイズ20型未満の小型テレビ・ポータブル液晶テレビTOP10 2024/4/2
「BCNランキング」2024年2024年3月18日から24日の日次集計データによると、画面サイズ20型未満の小型テレビ・ポータブル液晶テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった
1位 AQUOS ブラック
2T-C19DE-B（シャープ）
2位 AQUOS ホワイト
2T-C19DE-W（シャープ）
3位 プライベート・ビエラ
UN-19FB10H（パナソニック）
4位 プライベート・ビエラ
UN-15LD12H（パナソニック）
5位 プライベート・ビエラ
UN-15L12H（パナソニック）
6位 Qriom 手回し充電テレビ+ラジオ パールホワイト
JYTM-RTV430(PW)（山善）
7位 プライベート・ビエラ
UN-10L12（パナソニック）
8位 プライベート・ビエラ
UN-10E11-W（パナソニック）
9位 プライベート・ビエラ
UN-19F11-K（パナソニック）
10位 19型バッテリー内蔵ポータブルテレビ
GH-PTV19A-BK（グリーンハウス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS ブラック
2T-C19DE-B（シャープ）
2位 AQUOS ホワイト
2T-C19DE-W（シャープ）
3位 プライベート・ビエラ
UN-19FB10H（パナソニック）
4位 プライベート・ビエラ
5位 プライベート・ビエラ
UN-15L12H（パナソニック）
6位 Qriom 手回し充電テレビ+ラジオ パールホワイト
JYTM-RTV430(PW)（山善）
7位 プライベート・ビエラ
UN-10L12（パナソニック）
8位 プライベート・ビエラ
UN-10E11-W（パナソニック）
9位 プライベート・ビエラ
UN-19F11-K（パナソニック）
10位 19型バッテリー内蔵ポータブルテレビ
GH-PTV19A-BK（グリーンハウス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。