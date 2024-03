戦国時代の日本を極限まで正確に描いたドラマでは、製作陣が再現するのに頭を悩ませた所作があったのだという。脚本・プロューサーを務めたジャスティン・マークスが、葛藤の製作現場を振り返っている。

本シリーズでは、プロデューサーの真田広之をはじめ、日本の時代劇に精通した日本人が製作に携わった。時代考証は重要なプロセスの一つで、撮影現場では専門家たちの指導のもと、歩き方や立ち方といった所作指導が実施された。

そんな中、マークスは「座り方についてはたくさん議論しました」と米のインタビューで語っている。マークスら製作陣は、京都大学の教授を歴史の専門家として招き、同氏が持参した実際の資料をもとに、戦国期の女性には「立て膝」という片膝を立てた座り方が一般的だったことを学んだという。ドラマでも立て膝を再現するものかと思った矢先、プロデューサーの真田広之と宮川絵里子からある提案があった。

「(戦国期から)少し後の江戸時代で正座が一般的になったようですが、そしたら日本人のプロデューサーである広之と絵里子が、日本の視聴者にとっては正座が普通だと伝えてくださったんです。それが、侍映画や時代劇の風習なのだと。現代の人たちには、女性が立て膝で座るのはおかしく見えるようなんです。」

この提案により、「歴史的な正確さとジャンルの風習に対する視聴者の期待が衝突してしまった」とマークスは振り返る。葛藤の末、「文化的権限の限界」を超えていると感じたマークスは、判断を真田と宮川に委ねたのだとか。「日本のプロデューサーにお任せして、正座でいくことになりました」。

ちなみに真田はプロデューサーとして、視聴者の世代ごとの嗜好を意識した作品作りに努めたことを。「昔ながらの作りだと若者が見ない。若者向けに現代ナイズしていくと今度は本格派の時代劇ファンが見なくなる悪循環が起こります」。座り方をめぐっても、全体のバランスを考慮した上での究極の決断だったのだろう。

「SHOGUN 将軍」はの「スター」で独占配信中。

Source:

The post first appeared on .