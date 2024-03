ドラマ「ミズ・マーベル」(2022-)で(MCU)デビューを飾ったミズ・マーベル/カマラ・カーン役のイマン・ヴェラーニ。映画でも物怖じしない活躍を見せてくれたが、現状次なる活躍の場は定かでない。

ヴェラーニ自身、カマラの次回作については知らないようだが、MCUでの再登場自体は確約されているようだ。クランチロール・アニメアワード2024の場で、米よりカマラ役の今後を尋ねられたヴェラーニは「保証されています」と返答し、マーベル・スタジオとのやり取りを明かしている。

「良い気分ですよ。それ以上の保証はありませんけどね(笑)。パンくずだけ頂いたので、私はそこから料理を作ろうとしているようなものです」。

カマラのMCU再登場は、『マーベルズ』でも保証されたようなものだ。同作のラストでは新ヒーローチームの結成が示唆されており、おそらく今後のカマラは同チームの中心人物として活動していくことになるだろう。

またヴェラーニ自身は俳優としてだけでなく、マーベルのコミックライターとしても活躍中。スパイダーマンを救うために犠牲となったカマラ・カーンが復活する物語を描くコミック「Ms. Marvel: The New Mutant」の共同ライターを務めており、2023年8月に第1巻がアメリカで発売開始となった。

演じるカマラ同様、大のマーベルオタクとして知られるヴェラーニなら、ストーリーテラーとして今後のMCUにおけるカマラの歩みを導いてくれそう。いずれにせよ、今後の活躍から目が離せない。

