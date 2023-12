「疲れているのにうるさくて眠れない」―そんな経験は誰にでもあるだろう。このたび中国貴州省から、父親のイビキにうんざりした赤ちゃんのある行動が捉えられ、SNSで拡散し注目されている。英ニュースメディア『LADbible』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

赤ちゃんの寝室での行動が撮影されたのは、今月16日午後10時半過ぎのことで、カメラは川の字で横になる一家3人を映し出す。

3人のうちイビキをかきぐっすりと眠るのは画面右側の父親で、真ん中の1歳3か月の男の赤ちゃんと左側の母親は眠れずにいるのが見て取れる。

するとその後、それまで母の顔に頭をくっつけるようにしていた赤ちゃんがおもむろに起き上がり、父親に近づくと右のほっぺを“ピシャリ”と叩いた。

そして父親が顔を背けると、赤ちゃんは声を上げ、今度は左の耳あたりを“バシッ”と叩いた。

なおこの動画には「父親のイビキを止める面白い赤ちゃんのテクニック」と言葉が添えられており、「赤ちゃんは父親のイビキを確実に止めるため、1度だけでなく2度叩いている」と説明がある。

そんな言葉通り、顔を2度も叩かれた父親は大きく深呼吸。一度は静かになるも、赤ちゃんが横になると再びイビキが始まった。

これにはすかさず、「僕を試しているのか」「もうこれが限界だ」と赤ちゃんの気持ちを表すキャプションが入り、赤ちゃんはむっくりと起き上がると再度、父親の顔を軽く叩いた。

ただ、それだけでは気が済まなかったのだろう。赤ちゃんはその後、父親の頬に容赦ない平手打ちを食らわせ、母親のもとに逃げるかのように寄り添った。

一方の父親はというと、頬を手で押さえて唸り声を上げており、母親は声を出して笑うのだった。

なおこの動画には、様々なコメントが寄せられた。

「あああ、大爆笑!」

「赤ちゃんだから許せちゃう。超キュート!」

「オーマイガー!」

「父親には申し訳ないけど、笑ってしまう。」

「父親は睡眠時無呼吸症候群では?」

「赤ちゃんは別の部屋か、ベビーベッドに寝せるべきだよ。」

「かなり強く叩いているよね? これはゾクッとしちゃうな。」

「やりすぎだろう。止めないと!」

「誰かが赤ちゃんに叩くことを教えたはずで、可愛いとは言えないよ。これは一種の虐待だね。」

「叩くことも、それを笑う母親もいけないと思う。親としては落第。」

「あれはかなり痛いはず! かわいそうな父親。」

ちなみに今月初めには、米カリフォルニア州で撮影された小さな赤ちゃんの動画が注目された。赤ちゃんは“マッチョ”な男を演じる父の真似をし、多くの人に笑顔を届けていた。

画像は『Victoria Advocate 2023年12月25日付「Baby resorts to hilarious strategy to stop dad’s snoring - by slapping him in the face」』『UNILAD 2023年12月10日付Instagram「He wants to be just like his dad」』『People 2021年2月15日付Facebook「Baby Tries Chocolate for First Time」』『user4698586651435 2023年10月5日付TikTok「Magic trick for all the Dads」』『Tik Toker 2022年7月15日付TikTok「#troublemaker」』『Cindy | motherhood | fitness 2022年9月12日付Instagram「Little photo dump from Riley’s birthday party today.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)