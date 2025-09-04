伊豆アニマルキングダムってこんなところ

静岡県東伊豆町稲取にある伊豆アニマルキングダムは、「アニキン」の愛称で親しまれているレジャーランド。広い園内は、アニマルゾーン・プレイゾーン・スポーツゾーンの3つのエリアに分かれています。

今回ご紹介するのは、約70種類、660頭の動物たちが暮らしている「アニマルゾーン」。

みどころの一つである「ウォーキングサファリゾーン」では、放し飼いにされた動物たちを至近距離で見ることができます。

ガラス越しに出会えるチーターやライオン、ホワイトタイガーなどの猛獣との距離も、驚きの近さ！

カピパラやモルモットをはじめとした動物とのふれあい体験も充実。ヤマアラシやキリン、ホワイトタイガーへのエサやり体験も見逃せません。



伊豆アニマルキングダムへのアクセス

電車を利用する場合、伊豆急伊豆稲取駅から「伊豆アニマルキングダム」行きのバスに乗車し約10分。入園ゲートの目の前にバス停があります。

車を利用する場合は、小田原厚木道路を通って伊東を経由し、伊豆稲取駅方面へ。駐車場（750台／有料）に車を停め、入口を目指します。

青い海が美しい海岸線のドライブを経て、気づけば緑豊かな伊豆アニマルキングダムに到着。チケットを購入して、いざ入場です。



【ウォーキングサファリゾーン】柵がない！ 大迫力の動物たち

放し飼いにされた動物たちを間近で見られることで人気の「ウォーキングサファリゾーン」。広々とした敷地内で、イキイキとした姿の動物たちを見ることができます。

ここで暮らしているのは、アフリカ、インド、南米が原産の、約17種類の動物たち。羊の原種である「ムフロン」は、約70頭まで繁殖したそう。

「エサやり体験」1カップ100円

園内の至るところには、エサやり用のカップが設置されています。

動物たちの様子がこんなに間近で見られるなんて！ 大迫力の光景を楽しんでくださいね。

大人気のキリンにも、「エサ」1カップ300円をあげることができます。さわれそうなほどの至近距離ですが、長い舌がエサの葉物野菜を巻き取ったら、手を離しましょう。

キリンと一緒に写真撮影ができるイベントも見逃せません。

■キリンどアップ

開催時間：毎日11時30分〜13時30分まで開放

開催場所：わくわくふれあい広場前キリン展示場

料金：無料（変動あり、公式Webサイトで要確認）

エサやりのほかにも、硬い皮膚を持ったサイにさわることができるイベント「サイにさわりなサイ」も人気です。

■サイにさわりなサイ

開催時間：毎日10時30分〜、14時〜

開催場所：サイ展示場前

料金：1名500円（変動あり、公式Webサイトで要確認）



【わくわくふれあい広場】ハリネズミやアルマジロまで?! 癒やしの広場へ

「ウォーキングサファリゾーン」を進んだ先にある「わくわくふれあい広場」は、さまざまな動物たちとふれあえるコーナーです。

カピバラやモルモットをはじめ、アルマジロやハリネズミなど普段はなかなかふれあう機会の少ない動物たちとの、癒やしの時間を堪能できます。

ロープに爪を立てて丸まっているどうぶつの正体は、ミナミコアリクイ。スヤスヤと、おやすみタイムの真っ最中です。睡眠の邪魔をしないように、やさしくさわりましょう。

身を寄せ合う姿がチャーミングなカピバラ。驚かせないようにゆっくりと近づいてその体にさわると、思いのほか硬い体毛に驚きます。

アルマジロは、リラックス状態になると動き出すのだそう。スタッフの方に指導してもらいながら、両手で包み込むことができました。

ネズミの仲間であるマーラやワラビーなど、ふれあい広場内で放し飼いにされている動物へのエサやり体験（1回100円）もできます。この日はヤマアラシも元気いっぱいで、ムシャムシャとエサを食べる姿を見ることができました。

2024年には、新エリア「アニマルパラダイス360」がオープン。金網に囲まれた大型展示施設で、フラミンゴやカピバラなど、約10種類、約80頭の動物が自由に暮らしているなかを見学できます。オカメインコが群がってくる「小鳥まみれ」など、ユニークな体験が評判です。



画像提供：伊豆アニマルキングダム

伊豆アニマルキングダムで絶対に見逃せないのが、ホワイトタイガー。1日に1回実施されるエサやり体験は、大人気のイベントです。

長い串に刺された牛肉を、ホワイトタイガーの口の近くへ…。エサを高い位置にかざすと立ち上がってくれるので、大迫力の姿を見ることができますよ。もちろん、目線の高さのエサやりでも、大迫力の瞬間に出合うことができます。

画像提供：伊豆アニマルキングダム

エサやり体験に参加できるのは、1日先着20組限り。受付開始時間を狙って、ホワイトタイガーの檻の前に集まりましょう。

■猛獣エサやり体験

開催時間：毎日15時〜（先着20組、1組4名まで）

開催場所：ホワイトタイガー檻前

料金：2000円（変動あり、公式Webサイトで要確認）



たくさん歩いてお腹が空いたら、カレーやオムライスなどの食事が楽しめる「レストランアニマルキングダム」へ。

店内は、ライオン側・ホワイトタイガー側の2つのエリアに分かれ、それぞれの席からは窓の向こうに動物たちを見ることができます。

「アニキンくんバーガー」1540円

この日のメニューには「アニキンくんバーガー」をチョイス。 ホワイトタイガーの顔を模した、愛らしいハンバーガーです。白くふわふわとした軟らかなバンズに、照り焼きソース風味のパテ、半熟の卵焼きにレタスがはさまれています。

あまりのかわいらしさに食べるのを躊躇してしまいますが、ナイフとフォークでいただくのがおすすめ。かわいくておいしい、さらに食べごたえも抜群の一品です。

後ろでは、夜行性のライオンがむくりと寝返りを打ってくれました。のんびりと過ごす猛獣たちを眺めながら食べるランチは格別！



園内出口付近にあるショップには、オリジナルグッズやぬいぐるみ、伊豆の特産品をはじめとするおみやげが勢揃い。特にホワイトタイガーのグッズは種類が豊富で、どれにしようか目移りしてしまうほど。じっくり悩む時間も楽しんでくださいね。

「ホワイトタイガーランチボックス」700円

中にクッキーが詰められている「ホワイトタイガーランチボックス」は、食べ終えたあとにお弁当箱として利用できます。食べたあとは小さく折りたたむことができ、使い勝手も抜群。

「トートバッグ」2420円

伊豆アニマルキングダムで人気の動物たちがモチーフとなった、オリジナルグッズも見逃せません。ホワイトタイガーがプリントされたトートバッグは、エサやり体験で登場した串刺し肉のアクリル製チャーム付きです。

「ステンレスサーモタンブラー（ホワイトタイガー）」2750円

保冷・保温に適した「ステンレスサーモタンブラー」は、ゆったりとした癒やしの時間に寄り添ったグッズ。ホワイトタイガーかサイ、2種類の柄からチョイスして。

トートバッグとタンブラーは、通常オンラインショップでのみ販売しているアイテムですが、入園ゲート受付で声を掛けると、現地でも購入できます。

大人も子どもも、心がワクワクするような体験ができる伊豆アニマルキングダム。園内のどの動物たちを訪ねても、イキイキとした姿で私たちを出迎えてくれます。皆さんもぜひ、癒やしと元気をチャージしに訪れてみてはいかがでしょうか？



■伊豆アニマルキングダム（いずあにまるきんぐだむ）

住所：静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3344

TEL：0557-95-3535

営業時間：9時30分〜16時（4〜9月は〜17時）

定休日：無休（6・12月に点検のため休園あり、要確認）

料金：入園大人2500円、子ども1250円（土・日曜、祝日、繁忙期は大人2800円、子ども1400円）



▶▶「静岡 おでかけ」の記事一覧はこちらから！



Text：横畠花歩

Photo：森島吉直（くふうしずおか）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

