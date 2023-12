イギリスでは最近、筋肉質でがっしりとした体型の大型犬「アメリカンブリーXL」による事故が多発している。そんななか今月10日、ロンドンのある駅のホームで、男性が興奮したアメリカンブリーXLに襲われる様子が捉えられた。男性は一歩間違えば線路に転落していた可能性もあり、飼い主の女性に非難が殺到した。英ネットメディア『Metro』などが伝えた。

英ロンドンのストラトフォード駅のホームで10日午後4時半頃、電車を待っていた女性が連れていた2頭のアメリカンブリーXLが突然暴れ出した。

するとたまたま通りかかった男性が助け舟を出し、そのうちの1頭のリードを持った。女性がもう1頭の犬にしっかりとハーネスを着けられるよう配慮してのことだった。

ところがリードを掴まれた犬は突然、男性に飛び掛かり攻撃を始めた。この時の様子はカメラが捉えており、女性がホームの隅で1頭を押さえている間、男性はなんとか噛まれないよう動き回っている。

それを見た女性は「その犬を渡してちょうだい」と何度も叫ぶも、犬は吠えながら男性に噛みついて襲い掛かり、ダウンジャケットの羽根が飛び散るのが見て取れる。

そうして男性はそのまま後ろに倒され、ホームの端に追いやられてしまい、背後からは電車が迫って来るのが見えるのだった。男性はその後なんとか立ち上がり、飼い主の女性が興奮する犬を掴まえ無事だった。

目撃者のAさんによると、男性が逃げると襲った犬はやっと落ち着いたとのことだが、女性が2頭を連れて電車に乗ろうとしたところ、警察官がやって来て止められたという。

Aさんは「警察官は『ハンドラーが来るから』と言っていたよ。きっと犬は、ハンドラーに連れて行かれたのだと思う。襲われた男性には怪我はなく、やって来た警察官と話をしていたね」と明かし、このように述べた。

「犬を連れていた女性を見て最初に思ったのは、『彼女は公共交通機関に犬を乗せるべきではない』ということ。女性は決して大柄でなかったし、犬のほうが彼女よりも体重が重いと思う。あれでは犬をしっかりと掴まえていることなんてできないだろうね。とにかく重傷者が出ずに良かったよ。」

なお現場には午後4時半過ぎ、通報を受けて警察官が駆け付け、2頭を個人経営の犬舎に連れて行ったそうで、SNSでシェアされた動画には次のようなコメントが寄せられた。

「犬をコントロールできないのなら、電車に乗せるべきではないよね。」

「アメリカンブリーXLは危険。飼うべきではない。」

「騒音や電車が近づく音で犬はパニックになったのだろうね。なぜ飼い主は、あんなに人が多い駅に大型犬を2頭も連れて行ったのだろうか。これは犬が悪いわけではなく、飼い主が悪い。」

「あの犬の力は半端ない。ペットにすべきなのか、私だったら悩むところ。」

「男性は電車に轢かれていた可能性もあった。アメリカンブリーXLは公共の場では口輪をはめるべき。」

「これだからアメリカンブリーXLは全面的に飼育を禁止すべきなんだ。」

なおイギリスではすでに、アメリカン・ピット・ブル・テリア、土佐犬、ドゴ・アルヘンティーノ、ブラジリアン・ガード・ドッグ(フィラ・ブラジレイロ)の繁殖、販売、交換などが禁じられている。イングランドとウェールズでは今月末、この4犬種にアメリカンブリーXLが追加され、すでに飼育中の同種に関しては公共の場でのリードと口輪の着用が義務付けられる予定だそうで、今回の事故は規制が始まる直前に起きてしまったようだ。

ちなみに昨年3月にはコロンビアで、突然豹変した犬に襲われた女性が助けを求め、血だらけでエレベーターに乗る姿が捉えられ注目されていた。

