英国のシューズブランド「クラークス」がポケットモンスターとコラボレーション。

クラークスのアイコンモデル「TORHILL(トーヒル)」から、ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメをモチーフにしたデザインが登場します☆

クラークス「TORHILL(トーヒル)」ポケモンコラボレーション

価格:各25,300円(税込)

発売日:2023年12月8日(金)

サイズ:22〜30cm相当

カラー:グリーン、オレンジ、ブルー、イエロー

販売店舗:クラークスジャパン公式オンラインストア、クラークスオリジナルズ4店舗(東京、大阪、梅田、京都)、Kinetics 原宿店

英国のシューズブランド「クラークス」は、アダルトシューズのアイコンモデル「TORHILL(トーヒル)」から、ポケットモンスターコレクションを発売。

今回のコラボレーションシューズでは、「トーヒル」のデザインにポケモンが登場。

フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ピカチュウが靴のタンにレトロゲーム風なピクセルアートの刺繍で施されています。

クラフト感あるプレミアム・スエードとアウトソールは、各ポケモンのイメージカラーに合わせてグリーン、オレンジ、ブルー、イエローの4色を展開。

図鑑番号入りのヒールテープもデザインに盛り込まれています☆

フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ピカチュウがピクセルアートの刺繍で表現されたコラボシューズ。

2023年12月8日(金)より発売される、クラークス「TORHILL(トーヒル)」ポケモンコラボレーションの紹介でした☆

© 2023 Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

