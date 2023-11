「愛の不時着」出演コ・ギュピル＆amin、本日結婚…9年の交際を経てゴールイン

俳優のコ・ギュピル、シンガーソングライターのaminが結婚式を挙げる。

本日(12日)、彼らは両家の親戚、親しい知人だけを招待し、非公開で式を挙げる。

コ・ギュピルは今年6月、aminとの交際を明かした。彼はラジオ番組で「付き合って9年になる。でも途中で別れたこともあった」と告白し、人々を驚かせたこともあった。

当時、コ・ギュピルの所属事務所BIG BOSSエンターテインメントは「コ・ギュピルが11月12日、長年の恋人と百年の契りを結ぶ」と知らせ、「コ・ギュピルは、いつもそばで力になってくれたシンガーソングライターのamin(本名ミン・スヨン)と長い交際を経て、生涯を共にする心強いパートナーとして美しい実を結ぶことになった」と明かした。

結婚式の司会は、SBSドラマ「熱血司祭」、tvNバラエティ「シベリア先発隊」「海道先発隊」などで共演したキム・ナムギルが務める。彼は昔、コ・ギュピルに「結婚することになったら司会を務める」と約束したことがあり、今回その約束を果たすことになった。

コ・ギュピルは最近、映画「犯罪都市 NO WAY OUT」のチョロンイ役で多くの人々から愛された。また、「愛の不時着」「熱血司祭」などにも出演し、活躍した。aminは2018年にシングル「Hide And Seek」でデビュー、その後「Pit A Pat」「The moon looks so beautiful 」などを発売した。

