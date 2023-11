今週のUKシングル・チャートは、ザ・ ビートルズ が新曲「Now And Then」で、54年ぶり、通算18曲目の1位に輝いた。11月2日にリリースされた同曲は、わずか10時間のセールスで先週、42位に初登場。その後、現時点、2023年最大となる週間セールス(7万8,200ユニット)をマークし、首位を獲得した。

ザ・ビートルズの楽曲が全英1位に輝くのは、1969年リリースの「The Ballad Of John And Yoko」以来54年ぶりで、1アーティスト/グループによる1位獲得がここまで間隔が空くのは、ケイト・ブッシュの44年(1978年の「Wuthering Heights」〜2022年の「Running Up That Hill」)を上回り、全英チャート史上最長となった。

2位にはCassöの「Prada」が先週の3位から1ランク再浮上し、先週トップだったテイラー・スウィフトの「Is It Over Now (Taylor’s Version)」が3位に後退した。

今週新たにトップ10入りした新曲は2曲あり、1位のザ・ビートルズほか、BTSのメンバー、JUNG KOOKのソロ・シングル「Standing Next To You」が6位に初登場している。

アルバム・チャートは、先週に続き、テイラー・スウィフトの再レコーディング・シリーズの最新作『1989 (Taylor’s Version)』が2週目となる首位をキープした。

2位には、1998年にリリースされたオアシスのコンピレーション・アルバム『The Masterplan』が25周年記念盤が発売されたことにより再エントリー。3位に、JUNG KOOKのソロ・デビュー・アルバム『GOLDEN』が初登場した。

今週はこのほか、クリフ・リチャードの47枚目のスタジオ・アルバム『Cliff With Strings - My Kinda Life』が5位、ジョニー・マーのベスト盤『Spirit Power : The Best Of Johnny Marr』が7位に初登場している。

???? The Beatles (@thebeatles) #ChartFact ???? Paul, John, George and Ringo now claim the longest gap ever between two Number 1 singles, at 54 YEARS ???? See #TheBeatles' unbelievable #NowAndThen stats here: https://t.co/ZtTTvdubxt#RedAndBlue pic.twitter.com/41JXt1ueu0— Official Charts (@officialcharts) November 10, 2023

It's not over yet, that's for sure! ☀️ @taylorswift13 is once again your Number 1 album https://t.co/XlLEQ8Obbq — Official Charts (@officialcharts) November 10, 2023

Ako Suzuki