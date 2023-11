2023年11月7日、PlayStation 5(PS5)およびPlayStation 4(PS4)でのX(旧Twitter)との連携機能が廃止されることが発表されました。これに伴い、Xに投稿されたコンテンツをPS5およびPS4で閲覧する機能と、ゲーム関連のアクティビティをPS5あるいはPS4で投稿・閲覧する機能が、2023年11月13日で利用できなくなります。

重要なお知らせ (日本)

https://www.playstation.com/ja-jp/support/important-notice/

Sony to remove Twitter integration on PS4, PS5 in latest blow to X - Polygon

https://www.polygon.com/23949334/playstation-twitter-x-ps4-ps5-ps-app

PS5 Is Losing A Major Feature: Twitter Integration

https://kotaku.com/sony-playstation-twitter-elon-musk-ps5-1850996292

2023年11月13日をもって、PS5およびPS4のX連携機能が利用できなくなります。利用できなくなるのは「Xに投稿されたコンテンツをPS5やPS4で閲覧する機能」と「Xのアカウントを連携し、コンテンツ・トロフィー・その他のゲームプレイ関連のアクティビティをPS5あるいはPS4から直接投稿・閲覧する機能」です。PS5やPS4で撮影したスクリーンショットや動画は、スマートフォン向けアプリのPlayStation Appを利用することで、引き続き対応コンテンツを外部に共有することができます。

PlayStation®Appのゲームキャプチャー機能のご紹介 - YouTube

PlayStationにおけるX連携機能は過去10年間にわたり、PS4やPS5で撮影したスクリーンショットやゲームプレイ動画をXに共有するためのシンプルかつ簡単な方法としてプレイヤーに親しまれてきました。X連携機能で共有されたコンテンツには「#PS4Share」「#PS5Share」といったハッシュタグが付けられて投稿されます。

同じく家庭用据え置き型ゲーム機を開発するMicrosoftも、2023年初頭にXboxおよびWindowsのゲームバーからX連携機能を削除しています。MicrosoftがXの連携機能を削除した背景には、Xがそれまで無料で提供してきたAPIを突如有料化したことが原因であると目されており、PlayStationがX連携機能を削除した理由も同様と思われます。なお、ソニーやMicrosoftのような企業がXのAPIを利用する場合、月額4万ドル(約600万円)以上の費用が掛かる可能性がある模様。

MicrosoftがXboxから「Twitterに直接ゲームの録画を共有する機能」を削除 - GIGAZINE

なお、記事作成時点では任天堂のNintendo SwitchはXへの共有機能を引き続きサポートしています。