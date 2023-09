京都初開催、“癒しの猫の祭典”！ねこ休み展 in 京都

BACON(べーこん)は、100万人以上を動員した人気の猫クリエイターが集結する合同写真展&物販展「ねこ休み展 in 京都」を2023年10月14日(土)・15日(日)に開催します。

ねこ休み展 in 京都

企画展名: 「ねこ休み展 in 京都」

開催日時: 2023年10月14日(土)〜10月15日(日)

休館日 : なし

営業時間: 10:00〜17:00(最終入場16:00まで)

会場 : Lovely にゃんフェスタ in 京都 2023

京都市勧業館 みやこめっせ1F

入場料 : [WEB事前購入] 1,000円、小学生以下 500円

[当日販売] 1,200円、小学生以下 600円

出展者 : 65組

主催 : ラブリー・ペット商事

企画 : 株式会社BACON

URL : https://tgs.jp.net/event/neko-break-Kyoto/

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

京都での開催は初となり、会場のLovely にゃんフェスタ in 京都 2023には、SNSで一度は見たことのあるスター猫の癒しの作品群に加えて、人気クリエイターの限定POP UP EVENTなど、“癒しの猫の祭典”を楽しめます!

「ねこ休み展」とは?

プロ・アマ問わず人気の猫クリエイターが集結する合同の写真展&物販展です。

X(旧:Twitter)やInstagramで人気を集める有名猫も数多く登場し、出展者のSNSフォロワー数は、累計300万人を超えています。

見ているだけでほっこりする作品、眺めているだけでも癒されるハンドメイドグッズが所狭しと展示・販売されていますので、まるで猫の世界に迷い込んだそんな気持ちになれる展覧会です。

■100万人が見た猫イベントの祭典「ねこ休み展」が京都初上陸

スター猫が一堂に会する“猫の祭典”は、トータルSNSフォロワー数は驚異の300万人超え。

参加クリエイターたちが癒しの作品群を展示。

SNSで公開されていない未公開作品も数多く展示される予定です。

なかでも注目は、X(旧:Twitter)でフォロワー数42万人を超える「うにちゃん(@unicouniuni3)」やスター猫の草分け的存在の「ホイちゃん(@HOIPPU_0722)」、Instagramで人気のファッションリーダー「ねこの寅次郎と小梅(@torachanthecat)」らが初上陸となる作品を披露します。

さらに、今年より新たにスター猫として加わった、Instagramでフォロワー数32万人を超えるマンチカンのコンビが可愛い「にぼしら(@shirasu_nya)」に、双子のマンチカンの妹 ごまちゃんが人気の「つな・まよ・ごま(@tunamayo_1124)」や、もふもふ感が人気の「ココモフ(@ami____5)」などどこを見ても猫まみれの総勢300点以上の作品が展示される予定です。

出展者プロフィール: https://www.atpress.ne.jp/releases/368213/att_368213_1.pdf

■京都らしさを感じる着物猫にグルメにゃんこが限定登場!!

会場内の特設ブースでは、ハンドメイドで制作される陶器作品が人気のクリエイター「にゃん家の団欒」がPOP UP EVENTを開催。

京都会場限定となる、魅力溢れる着物猫さんをはじめとした陶器作品から、八つ橋やみたらし団子など京都グルメを楽しむ猫たちなど、その表情や仕草はまさに絵に描いたように可愛らしく、心を和ませてくれることでしょう。

会場で展示される作品の限定販売も予定しています。

■京都初開催を記念したオリジナルグッズをプレゼントする特別企画も!!

京都初開催を記念した、癒しのオリジナルポストカードは数量限定で配布されます。

また、会場内の様子を投稿するだけでスター猫グッズがもらえるお得なSNSキャンペーンも開催します。

【応募方法】

会場内の様子を撮影し、#ねこ休み展のハッシュタグを付けて、Instagram、X(旧:Twitter)への投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※公式SNSのフォローも必須。

※数量限定のため、無くなり次第、配布終了となります。

■ココでしか買えない猫グッズのスーベニアショップが登場!!

<unicouniuni3>

「ねこ休み展」限定2024年オリジナルカレンダーが登場!!

・うにちゃんオリジナルカレンダー 特典ポストカード付き 1,430円

<灯さかす>

人気キャラクター「ましまろう」のオリジナルグッズが登場!!

・クリアしおり 220円

・リフレクターキーホルダー 880円

・ラバーコースターキーホルダー 990円

・バルーンキーホルダー 990円

・ましまろうぬいぐるみ 4,180円〜

<福嶋吾然有>

ワンアンドオンリーで展開されるタイル画は完売必須!

・ICカードケース 2,420円

・天使の一筆箋 770円

・平ポーチ 2,530円

・三角ポーチ 2,7750円

・巾着ポーチ 3,300円

・タイル画 15,400円〜

<にゃん家の団欒>

京都限定のオリジナル陶器作品が数量限定で登場!

・はんなり着物猫さん 27,500円

・八つ橋さん 4,400円〜

・みたらし団子さん 4,400円〜

<YUKARI’n GALLERY>

猫のおしりがキュートな作品が登場!

・入ろうとしてる猫さん 4,200円〜

・スポッ!と、かわいい袋にゃんこ 2,800円

<モリタ>

立ち姿がかわいい羊毛作品が初登場!

・うちの猫(がす) 25,000円

<Damyan.>

オリジナルアクセサリーはプレゼントにも最適!

・オイル入りキーホルダー 3,300円

<nemunoki paper item>

・真夜中の窓辺 メモペーパーセット 10枚入り 275円

・Whip Catsレターセット 715円

・Whip Catsラッピングペーパー 550円

・Whip Catsクリーニングクロス 715円

<mizuhikigirl>

・帯留め 1,540円

・帯かざり 1,540円

<アップルココ>

・手描きキーリング 1,980円

<Mai>

・ザビエル首輪 各種1,870円

<Fluffy Mary>

・ねこのブローチ 8,250円〜

・ドールスタンド付ねこ 12,650円〜

<羊陶Worker omu>

・特大おむつネコフライぬいぐるみ 19,000円

・おむつネコフライリールストラップ 2,800円

・おむつネコフライブローチ 1,800円

<小林さゆり>

・ガラスマグカップ 2,090円

・プラスチック製大皿 2,530円

・パスケース 1,320円

<らてこ>

・ミニミニ巾着 750円

・ブローチ 1,800円

・ガーゼハンカチ 1,800円〜2,000円

※上記はオリジナルグッズの一例です。

全て税込表記。

