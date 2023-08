現地時間8月15日午後、米ニューヨーク州ナッソー郡警察が通報のあった場所に向かったところ、交差点の真ん中で銃を振り回す女がいた。警察はSUVタイプのパトカーで女をはねて取り押さえたが、目撃者が撮影した衝撃的な映像がニュースサイトやSNSで公開されると、思い切った警察の対応に視聴者からは驚きのコメントが多数寄せられた。地元のニュースメディア『News12 Long Island』などが伝えた。

ニューヨーク州ロングアイランドに位置するノースベルモアで15日午後2時20分頃、複数の通報がナッソー郡警察に入った。女が銃を振り回し、空に向けて1発撃ったという。

現場のベルモア通り(Bellmore avenue)とジュルーサレム通り(Jerusalem avenue)の交差点に警察官らが出動したところ、1人の女が周囲の車に銃を向けながら、交差点のなかを歩き回っていた。

近くにいた車内から撮影された動画には、女が銃を自分の頭に押し当てたところ、1台のパトカーがタイヤを鳴らして女に突進する瞬間が捉えられていた。

女はパトカーを避けきれず、身体の左側をはねられて地面に倒れ込み、周りから現れた複数の警察官によってあっという間に取り押さえられた。警察は、女がはねられた際に手から落ちた半自動式拳銃を回収した。

ナッソー郡警察署長のパトリック・ライダー氏(Patrick Ryder)が現場で発表した声明によると、女は33歳のアフリカ系アメリカ人で、軽傷を負って病院に運ばれ、拘留されているという。

またライダー署長は「誰かがあなたや他の人に対して、殺傷力のある乱暴な行為で脅してきた場合、あなたには同等の行為で対応する権利があります。我々もこの法則に従ってパトカーを使い、彼女を取り押さえることができたのです」と述べ、容疑者にパトカーで突進して捕まえることも、正当な手順だとアピールした。

なお事件は捜査中であり、女が暴挙に出た経緯や、事件当時の容疑者の精神的または身体的な状態については、まだ発表されていない。

この動画を見た人々からは賛否両論、様々なコメントがあがっている。

「クレイジーだ」

「おいおい、マジかよ 汗」

「警察はよくやったよ。ワイルドな手段だったけど、うまくいった。彼らに拍手を送りたい」

「行き交う車に銃を向けただけなのに、警察官は彼女に車をかすめるなんて、もっての外だよ」

「ひどい。警察官は一般市民を連行するために、こんな過激な行動を取る必要があるの?」

「自分を殺そうとしていたところを、警察官が助けたんだ」

「自分の頭をぶち抜こうとしていた人なのに、パトカーが迫ってきたら避けようとしたのか。本気で死ぬつもりはなかったってことだね」

