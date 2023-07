マンチェスター・ユナイテッドは実に12年ぶりとなる、先発ゴールキーパーの変更を行うこととなった。メディアの報道によればインテル・ミラノから、アンドレ・オナナを成果に応じたボーナス含め、移籍金およそ5500万ユーロで獲得するという。27歳のゴールキーパーとの契約期間は2027年まで残されていたが、新天地とは改めて2028年までの契約を締結した。

「マンチェスター・ユナイテッドに加入することは、本当に大変に名誉なことだし、ここに辿りつくためにとにかく懸命に取り組んできた。オールド・トラッフォードのピッチにたち、そこでゴールを守りチームの助けとなること。それはまたとない素晴らしい経験となるものだよ」と、同選手は喜びを述べている。

2018/19シーズンにはアヤックスの一員としてチャンピオンズリーグ準決勝進出という大きな飛躍を果たしたものの、しかしながら2021年はじめにドーピング違反によって長期間に及ぶ出場停止処分を受けキャリアの大きな交代を味わうことに。

さらに今冬に開催されたワールドカップでは、カメルーン代表の一員として参加するも、再びオナナをめぐる騒動が勃発。リゴベルト・ソング代表監督との確執もあり、大会期間中に離脱。エトー会長が説得もオナナは監督批判を行い、そしてそれからまもなくして代表引退も発表した。

2016年からカメルーン代表として34試合に出場しているオナナは、クラブシーンではアヤックスでリーグ優勝3回、カップ戦優勝2回、インテル時代ではカップ戦優勝1回を経験。アヤックス時代にはテン・ハフ監督とともに果たせなかったCL決勝進出は、今年インテルで果たしたものの、マンチェスターCの前に敗戦を喫している。

マンチェスター・ユナイテッドは新たに主将として、ブルーノ・フェルナンデスを指名した。2020年1がtに加入して以降。これまで主力を務めてきた28歳のポルトガル人選手は、先日にテン・ハフ監督から解任が告げられたとされるハリー・マグワイアの後任として就任。ただしこれまでフェルナンデスは何度も代役としてキャプテンマークをつけプレーしている。

