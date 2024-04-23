kicker日本語版

フースバルJP
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【大再編の全貌】リッケン昇格、ミスリンタト復帰でみえる未来像とは？
©︎imago imagesボルシア・ドルトムントは月曜日に、ラース・リッケン氏が競技取締役に昇格することを発表。さらにスウェン・ミスリンタ…
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またもレバークーゼン起死回生弾‼️鋼のメンタルで無敗継続「信じる者は救われるのさ」
©️IMAGO/pepphoto遂にバイヤー・レバークーゼンの無敗神話は、４５試合目にしてストップしてしまうのか？日曜午後に行われたボルシア・…
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【解説】ナーゲルスマン監督延長！これがドイツ代表とバイエルンに意味するところとは？
©︎IMAGO/Revierfotoユリアン・ナーゲルスマン監督はひとまずバイエルン・ミュンヘンには戻ることなく、引き続きドイツ代表監督を務めて…
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ＣＬ４強にブンデス２クラブ入り！来季ＣＬ出場枠６の可能性も？ドイツ代表への影響は？
©︎imago images (2)今週行われたチャンピオンズリーグ準々決勝２ｎｄレグでは、火曜日にボルシア・ドルトムントがアトレチコ・マドリー…
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キッカー番記者が長谷部誠に熱いメッセージ：卓越した選手であり人間。それがＨＡＳＥＢＥ
©️IMAGO/Schüler２０２４年４月１７日の水曜日の午後、長谷部誠は今シーズンをもって、現役生活にピリオドを打つことを発表した。…
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【独紙キッカー】現役ブンデス最年長、長谷部誠が引退表明。夏からフランクフルトで転身
©︎IMAGO/Passion2Pressブンデスリーガ史上５番目となる年齢までプレーし続けた日本が誇るレジェンドが、遂にこの夏をもって現役生活に…
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堂安律の進化に絶賛の声。シュトライヒ監督が「アジア杯でもみせた問題」指摘し覚醒
©︎picture alliance / Eibner-Pressefotoそれは余りに驚きの采配という他ないだろう。チャンピオンズリーグ常連である強豪ＲＢライプツィ…
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余りに特別なレバークーゼンのブンデス制覇。相手の勝利を願う程のストイックさ
©️IMAGO/Eibner記録づくめの優勝日曜夕方にバイヤー・レバークーゼンが達成した偉業は、まさに歴史的快挙と言えるだろう。その偉業の凄さ…
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決戦ＣＬアーセナル戦の前哨戦、ケルン戦から紐解くバイエルンの策と課題
©︎IMAGO/RHR-Foto窮地で迎えたアーセナル戦でみせた光明ボルシア・ドルトムントとのドイツ頂上決戦に続き、先週末は昇格組１．ＦＣハイ…
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【解説】ニューベル再レンタルから紐解く、バイエルンの未来予想図
©️IMAGO/Pressefoto Baumannバイエルン・ミュンヘンは、27歳のGKアレクサンダー・ニューベルと2029年まで契約を延長し、VfBシュトゥッ…
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ヴォルフスブルク愛を一途に貫いた、シェファー氏との寂しすぎる別れ
©︎imago images (2)１９９７年にブンデスリーガに昇格したＶｆＬヴォルフスブルクにおいて、マルセル・シェファーの名前はまさになくて…
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時速113kmの弾丸ショット！板倉滉が攻守で見せたグラードバッハの光明とは
©︎IMAGO/Christian Schroedterその同点ゴールは日曜日に迎えたブンデスリーガ第28節、VfLヴォルフスブルク戦での試合の流れを変える重…
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アーセナル：サカのＰＫ物議も 、「前代未聞の解釈」でＰＫ回避
©️IMAGO/Sportsphoto火曜夜にロンドンで行われたチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ、アーセナルvsバイエルンは、最終的に物議を醸す…
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”プレミア最強”アーセナル戦、苦難のバイエルンを後押しする材料とは？
©︎IMAGO/PA Imagesトーマス・トゥヘル監督は、自身のキャリアにおいて最も大きな成功を収めた地、イングランドのロンドンへと帰還する…
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バイエルン撃破も、浅野所属ボーフムが監督解任か。次期候補は小野伸二時代のあの人
©️Getty Images土曜日に行われた1.FCケルン戦での敗戦を受け、VfLボーフムの首脳陣はブンデスリーガ残留を果たすべく、新たな刺激策に…
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古巣バイエルンの屈辱のシーズンに、バラック氏「２年連続でトップ監督解任という事実を直視せよ」
©︎IMAGO/Sven Simon１．FCハイデンハイムとの一戦はバイエルン・ミュンヘンにとって、ハーフタイムまでに2-0とリードを奪うなど、思惑…
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ブンデス２部で足掛かり作った内野貴史、U23アジアカップで更なる高みへ
©️imago imagesフォルトゥナ・デュッセルドルフが金曜日に発表したように、内野貴史は日曜日に開催されるアイントラハト・ブラウンシュ…
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「え！アロンソ監督、レバークーゼンに残っちゃうの？」
©︎IMAGO/Revierfotoこれからいよいよ2023/24シーズンも終盤戦へと突入する。特にバイエル・レバークーゼンでは、ブンデスリーガではバ…
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スター・トレック宇宙艦隊で無敵艦隊レバークーゼン戦！ウニオン「ワクワクするじゃないか！」
©️1. FC Union Berlin土曜午後に開催されるブンデスリーガ第28節では、残留争いから早く抜け出したい1.FCウニオン・ベルリンは、ここま…
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記録級の若気の至り？『退場王』の『逸材』ラクロワ
©️IMAGO/Steinbrenner週末に行われたヴェルダー・ブレーメン戦にて、マクサンス・ラクロワは２つのブンデスリーガ記録を樹立した。まず…