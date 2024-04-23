kicker日本語版

【独紙キッカー】現役ブンデス最年長、長谷部誠が引退表明。夏からフランクフルトで転身

©︎IMAGO/Passion2Pressブンデスリーガ史上５番目となる年齢までプレーし続けた日本が誇るレジェンドが、遂にこの夏をもって現役生活に…