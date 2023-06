YouTubeが動画を収益化するためのYouTube パートナー プログラムの最低参加要件を大幅に引き下げることを発表しました。これまでYouTube パートナー プログラムに参加するには「チャンネル登録者数が1000人」に加え、「直近12カ月分の公開動画の総再生時間が4000時間」あるいは「直近90日間の有効な公開ショート動画の視聴回数1000万回」を満たす必要がありましたが、必要なチャンネル登録者数は500人、直近12カ月分の公開動画の総再生時間は3000時間、直近90日間の有効な公開ショート動画の視聴回数が300万回まで引き下げられることとなります。

From Fan Funding to Shopping: More ways for creators to earn on YouTube

https://blog.youtube/news-and-events/more-ways-for-creators-to-earn-on-youtube/

YouTube is lowering the barrier to be eligible for its monetization program | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/06/13/youtube-is-lowering-the-barrier-to-be-eligible-for-its-monetization-program/

YouTubeは独自の収益化プログラムであるYouTube パートナー プログラムで、より多くのクリエイターがYouTubeで収益を得られるようにする予定であると、2022年9月に発表していました。

現地時間の2023年6月13日、YouTubeのクリエイタープロダクト担当ヴァイスプレジデントであるアムジャド・ハニフ氏は、YouTube パートナー プログラムの参加要件を引き下げ、より多くのクリエイターがYouTubeで収益化できるようにすると発表しました。

新しいYouTube パートナー プログラムの最低参加要件は以下の通り。

・チャンネル登録者数500人以上

・直近90日間に公開動画を3本以上アップロード

・直近12カ月分の公開動画の総再生時間が3000時間以上または直近90日間の有効な公開ショート動画の視聴回数が300万回

この3つの要件を満たすことで、クリエイターはYouTube パートナー プログラムに早期アクセス可能となります。この早期アクセス版のYouTube パートナー プログラムでは広告の収益分配は受けられないものの、チャンネルメンバーシップ、Super Chat、Super Stickers、Super Thanksなどのファンファンディング機能が利用可能となるため、クリエイターはいち早くYouTubeでの収益化が可能となります。加えて、YouTubeのショッピング機能で自分の商品を宣伝することも可能です。

なお、既存のYouTube パートナー プログラムの参加要件は以下の通りでした。

・チャンネル登録者数1000人以上

・直近12カ月分の公開動画の総再生時間が4000時間以上または直近90日間の有効な公開ショート動画の視聴回数が1000万回

Googleによると、この早期アクセス版YouTube パートナー プログラムはアメリカ・イギリス・カナダ・台湾・韓国のクリエイターにすでに展開しており、今後、すべての国で新しい参加要件が導入される予定だそうです。

なお、YouTubeチャンネルが成長し既存の参加要件を満たすと、追加の申請プロセスなしで自動的に広告からの収益分配や、さらに多くの特典を獲得できるようになります。

早期アクセス版のYouTube パートナー プログラムではファンファンディング機能のみ利用可能となりますが、YouTubeはこのファンファンディング機能について「アメリカでは2022年12月にファンファンディング機能からの収益がYouTubeの収益の大部分を担うというチャンネルの数は、前年比で20%以上増加しています」と述べ、広告ベースの収益分配以上にファンファンディング機能がクリエイターにとっての収益源となりつつあるとアピールしています。

この他、YouTubeはYouTubeショッピングのアフィリエイトプログラムの参加要件を、「チャンネル登録者数2万人以上のアメリカ在住クリエイター」に拡大すると発表しました。YouTubeショッピングのアフィリエイトプログラムに参加すると、クリエイターはコンテンツ内で他社ブランドや商品を紹介することが可能となり、動画やショート動画にタグ付けされた商品の売れ行きに応じて手数料を得ることができます。

YouTubeはNordstrom、Sephora、Ulta Beauty、Wayfairといった美容、テクノロジー、アパレルなどに関する50以上のブランドと提携しており、これらの提携ブランドの製品を動画やショート動画で紹介したりタグ付けしたりすることが可能です。

実際にYouTubeショッピングのアフィリエイトプログラムを利用すると、以下のように動画から直接商品をアピールすることができます。

なお、YouTubeは2023年6月の第4週に開催予定となっているVidConで早期アクセス版YouTube パートナー プログラムの詳細を発表する予定です。