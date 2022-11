『スーパーナチュラル』メグ役のニッキー・エイコックスが47歳で逝去

『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のメグ・マスターズ役で知られるニッキー・エイコックスが47歳という若さでこの世を去ったと米TVlineが伝えている。

『スーパーナチュラル』のメグ役で最も知られ、女優から歌手へ転身していたニッキーは11月16日(水)にこの世を去っていたことがわかった。47歳だった。

訃報を伝えたのは、義理の姉妹であるスーザン・ラーブ・セクロスキー。スーザンはFacebookで「美しく聡明かつ熱烈で、素晴らしい才能に溢れた私の義理の姉妹、ニッキー・エイコックス・ラーブが私の兄弟マット・ラーブのそばで昨日亡くなりました」と報告。「ニッキーとマットはカリフォルニアで素晴らしい人生をおくっていました。彼女は間違いなくファイターであり、彼女を知る人はみんな彼女のことを愛していました」と書いている。

また、『スーパーナチュラル』のクリエイターであるエリック・クリプキは、訃報を受けて自身のTwitterにメグがろうそくの火を吹き消すGIFを投稿。抜け殻になったように悲しく、彼女の死は早すぎると綴っている。

Gutted to hear the great #NickiAycox, our first #MegMasters, passed away. Too young. She was a delight & delivered lines like honey & venom. I marvel at how she made a simple word like ‘lackluster’ legendary. #RIP #SPN #SPNFamily @JensenAckles @jarpad pic.twitter.com/2xBK9rxs31

- Eric Kripke (@therealKripke) November 20, 2022