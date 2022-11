女優のすみれ(32)が21日、インスタグラムを更新。10月8日に米ハワイ州の自宅マンションで死去した母で女優の松原千明(まつばら・ちあき)さんを追悼した。

松原さんの急死が明らかになってから初投稿で、母・松原さんの写真を添えて「I will love you forever Rest In Peace Momma(永遠にあなたを愛している。ママ、安らかに眠ってくださいね)」と天国へ旅立った母へメッセージを送った。

すみれの所属事務所は今月16日に公式サイトで松原さんの死去を報告。すみれの様子について「未(いま)だに筆舌に尽くしがたい哀(かな)しみの中にいる」としていた。