2つのストレート筋が最後の1枚で勝敗を分ける珍しい展開。退席寸前のプレーヤーが、その一枚を引き寄せた。【映像】「地味にレアな展開」敗退寸前で引き当てた“奇跡の一枚”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第2回が4月18日に配信。戦いの終盤、まよんぬとすみれによるオールイン対決で、最後の1枚まで分からない激戦が生まれ