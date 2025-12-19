全国のスシローにて開催されている、冬の味わいを楽しめる「冬のうまいもん祭」12月22日より、天然の本鮪を部位や仕立てを変えて味わえる7貫盛りや国産のブランド黒毛和牛を使ったおすしなど、年末年始を豪華に彩るメニューが登場します☆ スシロー「冬のうまいもん祭」 発売日：2025年12月22日（月）販売店舗：全国のスシロー店舗※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では販売されません※