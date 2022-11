2022年10月27日、イーロン・マスク氏がTwitterを買収しました。その後、マスク氏はTwitterのCEOに就任し、収益改善のためにアメリカだけでなく日本・インド・アイルランドでもレイオフを実施しています。マスク氏はTwitterでの人員整理をさらに進めるべく、5500人の契約社員のうち80%に相当する約4400人を解雇したと報じられています。

Elon Musk culls Twitter contractors after mass employee layoffs

https://www.axios.com/2022/11/13/elon-musk-twitter-contractor-layoffs

Elon Musk has fired even more Twitter workers | Mashable

https://mashable.com/article/elon-musk-fires-more-twitter-workers

テクノロジーメディアのPlatformerを運営するCasey Newton氏が、2022年11月13日(日)にTwitterが抱える5500人の契約社員のうち、4400人を解雇したと報じています。Newton氏は、契約社員は解雇に関する事前通知を受けておらず、Slackと業務メールへのアクセスを一方的にはく奪されたと報告しており、マネージャーも解雇に関する通知を受けていなかった模様。なお、解雇された契約社員はコンテンツモデレート、不動産、マーケティング分野に携わっていたそうです。

Contractors aren’t being notified at all, they’re just losing access to Slack and email. Managers figured it out when their workers just disappeared from the system. They heard nothing from their leaders— Casey Newton (@CaseyNewton) November 13, 2022

Newton氏はTwitterに解雇されたという契約社員から、「私はTwitterの契約社員です。あなたの報道は正確です。私はあなたのツイートを読んで解雇されたことを知り、その後、Slackとメールにログインできないことに気づきました」というメッセージを受け取っています。

You don’t have to treat people this way pic.twitter.com/YLBJdJqvkH— Casey Newton (@CaseyNewton) November 13, 2022

Newton氏は情報筋から「約5500人の契約社員のうち4400人が解雇された」という情報を入手しているため、「Twitterの稼働を維持するコンテンツモデレーションとコアインフラストラクチャサービスに大きな影響を与える可能性がある」と予想しています。

Update: company sources tell me that yesterday Twitter eliminated ~4,400 of its ~5,500 contract employees, with cuts expected to have significant impact to content moderation and the core infrastructure services that keep the site up and running. People inside are stunned.— Casey Newton (@CaseyNewton) November 13, 2022

海外メディアのAxiosも別の情報筋からTwitterで契約社員の大規模解雇が行われていることを確認しており、「解雇された契約社員すべてではないものの、一部は解雇に関する事前通知をTwitterから受け取っていませんでした」と報じています。事前通知を受けずに解雇された契約社員は、Twitterのコンピューターシステムへのアクセスが遮断されているのを見て、自身が解雇されたことに気付いた模様。サンフランシスコでコンテンツモデレーションの契約社員として働いていたメリッサ・イングル氏も、Axiosに対して解雇の事実を認めています。