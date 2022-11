英ロンドンで今月1日、車よりも大きな2つの球体が街の中を転がる異様な光景が目撃された。これは強風の影響で、屋外に設置されたアート作品の一部が吹き飛ばされてしまった結果だった。車道を軽やかに飛ぶように移動していた球体だったが、幸いにもケガ人の報告は上がっていないという。『The Sun』などが伝えている。

巨大な球体が目撃されたのは今月1日のことで、英ロンドンのトッテナムコートロードを駆け抜けるように移動する球体の様子が動画で撮影された。その映像には、一般車両の高さを優に超えるほど大きな球体が転がる光景が映っていた。

球体の表面は銀色で鏡のように周囲の風景が映っており、車道を転がりながら移動していた球体が近くの街灯にぶつかると、銀色の膜が破れて中から白い球体が現れた。その後も球体は止まることなく飛ぶように道路を移動していく。続けて2つ目の銀色の巨大な球体が現れ、1つ目の球体を追いかけるようにしてゴロゴロと転がっていった。2つ目の球体が現れた時は前に1台の車が走っているのが確認でき、慌てて角を曲がって球体を避けている。最終的に2つの球体は同じ場所にとどまっており、その手前で多数の車が停車しているところで動画は終わった。

この球体はミュージシャンのマウント・キンビーさん(Mount Kimbie)とアーティストのトム・シャノンさん(Tom Shannon)が共同制作した「Four World Set」という作品の一部で、先月31日にセントジャイルズ・スクエアに設置された。球体が吹き飛ばされてしまったこの日は暴風雨「クラウディオ(Claudio)」の影響で英気象庁が暴風雨の警報を出しており、4つの球体のうちの2つが耐え切れずに吹き飛ばされてしまったとみられている。

幸いにも球体は空気で膨らませてあったため軽く、車や建物にぶつかったもののケガ人などは出ていないと報道されている。今回の展示は今月4日に発売されたマウントさんの新しいアルバム「MK 3.5: Die Cuts | City Planning」の発売イベントの一環として設置されたアート作品で、今月5日まで展示予定だったが強風に吹き飛ばされてからは修復されることなく展示は終了した。

今回の動画には、ネット上で「これって本当なの!?」「もし被害に遭って保険会社に請求する時は、なんて説明すればいいんだ」「車を運転していてこんなものが後ろに現れたらと想像すると笑っちゃうね」「まるでマリオカートみたい」など驚きやジョークを飛ばす声が届いた。また銀色の球体がクリスマスのデコレーションに見えたようで「クリスマスには早過ぎだと風が教えてくれたのかもね」といったコメントも見受けられた。

今回は軽い球体だったため大きな被害は出なかったが、2018年には台湾で重さ約2トンの水晶玉が住宅街の坂道を転がり落ちたという危険なケースが発生し注目を集めていた。

画像は『The Sun 2022年11月1日付「YOU BETTER WATCH OUT Moment giant Christmas baubles the size of a bus roll down West End street after high winds blow them down」(Credit: TikTok/@teeblund)』『Kai Campos 2022年11月1日付Instagram「Heartbroken to report that the extreme winds in London last night took down Tom’s beautiful ‘Four World Set’.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)