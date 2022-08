歌手活動だけでなく、YouTubeでも自身のチャンネルを2つ持ち活動している後藤真希。チャンネルのひとつ「ゴマキのギルド」で投稿している「歌ってみた」動画では、宇多田ヒカルの『君に夢中』やシャ乱Q『ズルい女』など、多くの人気曲をカバーしている。

「歌ってみた」動画でカバーした楽曲をライブでも堪能できるよう、2022年9月10日からは「後藤真希 LIVE TOUR 2022 『歌ってみた~Songs of You and Me!~』」を開催する。大阪、愛知、東京にてライブをおこなう予定だ。

歌でも動画でも「ライブが好き」と言う後藤真希に、今回の「歌ってみた」企画の裏話や「ファンとオタクの違い」、最近の心境の変化などを聞いた。なんでも軽やかにこなしているように見える彼女の心の内とは──。

◆自分で選曲した浜崎あゆみや倉木麻衣の楽曲

──YouTubeチャンネル「ゴマキのギルド」で歌ってみた動画を投稿していますが、最近人気のアニメソングから、後藤さんと同時期に活躍した浜崎あゆみさん、倉木麻衣さんの曲など幅広い楽曲を選んでいますね。

後藤真希さん(以下、後藤):年代は幅広く選んでいます。曲は私自身が選ぶときもあるし、スタッフさんが探してきてくれるときもあって、私のファンにも若い子にも聴いてもらえるようにと考えています。

──いま流行っている曲だけでなく、自分の歌いたい曲を選ぶこともあるんでしょうか。

後藤:例えば、浜崎あゆみさんの『No way to say』や、倉木麻衣さんの『Secret of my heart』なんかは、私が歌いたくて選びました。だけど、私が歌いたい曲を挙げるとあまり広く知られていないこともあって。スタッフさんにはバランスを取ってもらっています。

──例えば、後藤さんは歌いたい気持ちがあるけど、いまのところ動画にしなかった曲はありますか?

後藤:もうサービス終了している『グリムノーツ』というスマホゲームの『忘れじの言の葉』という曲ですね。

──やっぱりゲームが好きなんですね。

後藤:実は、そのゲームをプレイしたことはないんですけど(笑)。YouTubeのショート動画でたまたま流れてきて。TikTokで見るようなネタ動画だったんですが、その動画のBGMで使われていた曲でした。「え、なんて曲? めっちゃ良いじゃん!」と思って、曲名を調べて。

──そうやって、偶然に耳に入った曲に惹かれて「歌ってみた」の候補になることもあるんですね。

後藤:『忘れじの言の葉』は、曲がすごく好きで歌ってみたいなと思っているんです。良い曲なので、聴いてみてください。

◆アプリ・Discordならではの濃厚なコミュニティ

──「歌ってみた」動画の投稿をはじめて、ファンや視聴者からの反響はチェックしていますか。

後藤:コメントをよく見るんですけど、「聴いたことがない曲を知れて嬉しい」「サビは知ってたけどフルで聴いたことがなかったから、改めて聴けてありがたい」という言葉は多々いただいています。

──後藤さんは、昔から「ライブでファンとたくさん目を合わせる」とか「ファンの顔をよく覚えている」で有名でしたよね。YouTubeの活動でも、コメントをチェックするなどファンとのコミュニケーションは重視しているんでしょうか。

後藤:私のファンコミュニティでは「Discord(ディスコード)」というアプリを使ってチャットができるんですが、そこではしょっちゅう会話してコミュニケーションを取っていますね。楽しいですよ。

──やっぱりコミュニケーションは楽しいんですね。

後藤:ファンの方個人のことをたくさん知れるじゃないですか。「この人はこういう仕事をしてるんだ」「こういう性格なんだ」と、話しているうちにみんなそれぞれのキャラクターが出てきて、楽しい空間になっています。