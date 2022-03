『ONE PIECE』がNetflixでドラマ化することが発表されたのは昨年11月。それから約3カ月、ゾロ役の新田真剣佑がクランクイン入りした様子を自身のInstagramで報告しました。

チェアの写真に「Roronoa Zoro」の一言を添えて投稿した真剣佑に「見たかった ありがとう」など国内外から応援コメントが多数集まっています。

一方で、少々心配なのが『ドランゴンボール』の二の舞になることです。2009年にハリウッド映画化されるも評価は散々。「まごうことなきクソ映画」「主演俳優の演技がひどい」など酷評に次ぐ酷評だったことを覚えている方もいることでしょう。

原作モノの実写化は保険があるようなないような気がしますが、逆に制作側は気合が入るのでしょうか。いずれにせよ、ファンとしてはなんてこったな作品もあるわけで、女子SPA読者の皆さんはどう思っているのでしょうか。30〜40代女性200人にアンケートを取りました(※)。

◆キャストはよかったけれど…

実写映画化されて「ガッカリ」だった作品TOP10(複数回答)

10位 怪物くん 8.5%

10位 ガッチャマン 8.5%

9位 デスノート light up the NEW world 9.5%

7位 地獄先生ぬ〜べ〜 12%

7位 ピーチガール 12%

6位 ジョジョの奇妙な冒険 12.5%

5位 進撃の巨人 13.5%

10位は大野智主演で2010年にドラマ化し翌年に映画化された『怪物くん』。人間界を訪れた怪物くんが王国の姫を助けるため奮闘するというストーリーですが、「キャストを楽しむ映画」とビミョーなレビューが目立ちました。

同率だったのが松坂桃李主演の『ガッチャマン』。13年に公開された同映画は、綾野剛、剛力彩芽、鈴木亮平などが脇を固めました。俳優の豪華さに満足する一方、内容や衣装にチクリとした意見がちらほら。

◆『ピーチガール』に「原作好きは見てはいけない」の声

17年に公開された高校生の男女4人の恋愛関係を描いた『ピーチガール』。見た目はギャルだけど超ピュアな女子高生を山本美月、チャラそうに見えて真面目なモテ男をHey!Say!JUMP・伊野尾慧が務めました。

原作が累計発行部数1300万を超える作品だっただけに「原作好きは見てはいけない」「脚本がイマイチ」など漂う悲壮感。ずる賢い小悪魔女子役の永野芽郁には「似合わない」という声が多かったことも付け加えたいですね。

◆3位 魔女の宅急便 14%

ご存じ『魔女の宅急便』は14年に小芝風花主演で映像化されました。「ジブリとは別物として見ましょう」「CGがひどい」という意見の一方で、「酷評されているほど悪くなかった」という人も。

見る人を選ぶ映画のようですが、共通していたのが町の住民の性格の悪さ。「キキへの態度が迫害レベル」「手のひら返しにゾッとした」「住民全員やばい」など、ホラー映画で有名な監督だからか残酷さも描かれています。

◆3位 こちら葛飾区亀有公園前派出所 14%

同率3位だったのが、香取慎吾主演の映画『 こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE〜勝鬨橋を封鎖せよ!〜』です。

同級生で警視庁長官の孫娘が誘拐事件に巻き込まれ、両さんも絶体絶命のピンチに陥るというストーリー。

こち亀といえばドタバタ劇でお馴染みですが、「笑えるシーンがない」とピシャリ。「両さんにしてはかっこよすぎる」と香取のスタイルの良さがアダにもなったようです。

◆2位 ルパン三世 15.5%

14年に公開された『ルパン三世』はあの名作の実写化という驚きもさることながら、小栗旬、玉山鉄二、綾野剛、黒木メイサ、浅野忠信というキャストの豪華さも話題になりました。

しかしハードルは高い。「アニメと比較しなければ楽しめる」「制作陣のドヤ顔を見せられているようで疲れた」との言葉が並びます。「配役は悪くない」とそこそこ楽しめた人もいたようです。

◆1位 ゲゲゲの鬼太郎 18.5%

ウエンツ瑛士主演で実写化された『ゲゲゲの鬼太郎』がワースト1に。07、08年と2作公開され、最先端のCGを使用した映像も話題になりました。

国民的作品なだけに「ウエンツは好きだけど“じゃない感”が出てる」「2作目はまあまあ」など厳しい評価。ねずみ男役の大泉洋には「ハマり役」の声が多数出ていました。

下位は、12位に山田涼介主演『鋼の錬金術師』(17年)、13位に水嶋ヒロ主演『黒執事』(14年)と木村拓哉主演『SPACE BATTLESHIP ヤマト』(10年)と続きました。どれも原作ファンが多いだけに「役と合っていない」「ショック」という意見もありますが、別物として楽しめば「おおむね満足」というところで落ち着くようです。

