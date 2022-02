このほど厳しい寒さが襲うカナダで、自然が作り出した恐怖の物体を捉えた写真が話題を呼んでいる。極寒の地で人が佇んでいるように見えるこの写真だが、実は街灯柱を撮影したものだという。この場所が湖畔に位置していることや風が吹き荒れたなどの偶然が重なったことにより生み出されたこの氷像に、撮影者の男性は「最初は死神かと思ったよ」と驚いたそうだ。『The Mirror』などが伝えている。

カナダのオンタリオ州ダンビル在住のベン・トゥッチさん(Ben Tucci、65)が1月14日、Facebookグループに自宅付近で撮影したという驚きの写真を公開した。そこにはうつむき加減の不気味な人の像が写っているのだが、ベンさんによるとこれはただの街灯柱を撮影したものというのだ。

ベンさんは「最初に見た時は畏敬の念を抱きました。自分の目が信じられなかったですね」と当時を振り返っている。そして“ジャック・フロスト(Jack Frost)”や“オールドマン・ウィンター(Old Man Winter)”、“ファザー・クリスマス(Father Christmas)”など冬の象徴とされているキャラクターを思い浮かべたといい、さらには死神を意味する“グリム・リーパー(Grim Reaper)”にも見えてきたと話す。

続けて「落ち込んだようなその姿は、冬の精霊のもとから立ち去る不気味な女性か魔女のようにも見えましたね」とベンさんは奇妙な形に凍りついた街灯柱を表現していた。

ベンさんの家はアメリカとの国境にあるエリー湖の湖畔にあり、トロント南部に位置するこの地域では真冬になると最高気温がマイナス1度を記録するほどの寒さとなる。ベンさんは近くにある湖のしぶきが街灯柱に降りかかり、そのまま凍ったことで今回のような恐ろしい形になったのではないかと推測している。

厳しい寒さが生み出した奇妙な氷像には、「自然の力は凄いな」「映画にでも出てきそうだ」「こんなものを見たら逃げ出すよ」「もしこの近くに住んでいたら、冬の間は眠れないな」など驚きや恐怖の声が相次いだ。

なおベンさんが娘にこの写真を見せると、「怖い夢に出てくる幽霊にそっくり」と驚きの発言をしたという。ベンさんは「娘は以前住んでいた古いコテージで眠ると悪夢でうなされてしまうので、ソファーで眠ることがあると言っていました。娘は写真を見て『頭を下げて落ち込むような姿が、夢で見た苦しんでいる姿と同じだった』と話していました」と明かした。

奇妙な氷像が不気味にも娘の夢とリンクしていたが、幸いにも現在は新しい家に住んでいるそうで怖い夢は見なくなったそうだ。ベンさんは「古いコテージには幽霊が住んでいて、コテージを取り壊した後にどこかへ旅立ったようですね」とコメントしている。

画像は『Things With Faces / Ben Tucci 2022年1月14日付Facebook「I’ll leave it to you to decide, but these 2 were captured on the same day.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)