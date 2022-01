『メディア王〜華麗なる一族〜』シーズン3、2月4日（金）よりU-NEXTにて日本初独占配信

世界的メディア王 "ルパート・マードック"をモデルにしたと言われる華麗なる一族による骨肉の後継者争いを辛辣に、かつシニカルに描いた『メディア王〜華麗なる一族〜』シーズン3が、U-NEXTにて2月4日(金)より日本初、一挙見放題で独占配信が開始となる。

一代で巨大なメディア帝国を築いた実業家ローガン・ロイとその経営者継承を狙うローガンの4人の子どもたち。世界の経済界をも牛耳るNYの最大規模の大富豪ロイ一族とその取り巻きの幹部や秘書、ライバル企業、一癖も二癖もある登場人物たちが、私利私欲にまみれながら相手を出し抜くバトルを繰り広げる。

賞レースの常連であり、この新シーズンでも本年度ゴールデン・グローブ賞のテレビドラマ部門で、作品賞、男優賞(ジェレミー・ストロング)、助演女優賞(セーラ・スヌーク)の3部門で最多受賞の快挙を果たし、アメリカン・フィルム・インスティチュート(AFI)が選ぶベスト・ドラマに選出、クリティクス・チョイス・アワード最多の8部門ノミネート、サテライト賞ベスト・アンサンブル賞受賞、そして辛口評論サイト「ロッテン・トマト」で97パーセントと高評価を集めている。

父ローガンに服従していた次男ケンダルの宣戦布告によって幕を閉じたシーズン2。大激震が走る中、新たな権力争いが勃発。お馴染みロイ一族とその取り巻きたちに加え、新シーズンではエイドリアン・ブロディ()も"メディア王"の争族バトルに参戦! 父ローガン・ロイが君臨するウェイスター・ロイコ社の後継者問題の鍵を握るビリオネアの投資家ジョシュ・アーロンソンをブロディ、好戦的な気鋭テック企業の創立者ルーカス・マットソンをスカルスガルドが演じる。果たして、誰が味方で誰が敵なのかー? さらなる争族バトルから目が離せない!

シーズン3は2月4日(金)より、U-NEXTにて見放題で独占配信。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『メディア王〜華麗なる一族〜』シーズン3© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.