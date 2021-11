【今週スタートの海外ドラマ】Netflix人気2作品最終章、オスカー俳優主演のホラーが上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は待望の『マニフェスト』新シーズンや、オスカー俳優主演のゴシックホラー『チャペルウェイト 呪われた系譜』、最終章後半となる『ペーパー・ハウス』といった作品が開始となる。お見逃しなく!

■11月30日(火)

『MANIFEST/マニフェスト』シーズン3(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズを手掛けたロバート・ゼメキスが製作総指揮を務めるSFミステリー。待望のシーズン3がついに放送!

828便が5年半ぶりに奇跡の帰還を遂げてから、1年以上が経った。しかし、828便に関するミステリーは深まるばかり。乗客たちが忽然と姿を消していた歳月が、乗客たちに残された余命かもしれない。Xデー2024年6月2日は刻一刻と近づいていた。

シーズン3には新キャストとして、『ジ・アメリカンズ』で主人公夫婦の娘ペイジを演じたホリー・テイラーが消息不明となっていた828便の乗客アンジェリーナ役で登場する。

■12月1日(水)

『チャペルウェイト 呪われた系譜』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

スティーヴン・キング原作の小説に基づいた映画『死霊伝説』シリーズ前日譚となるゴシックホラーがで独占初配信。

1850年、捕鯨船の船長チャールズ・ブーンは最愛の妻を病で亡くしたのを機に、陸に戻り子育てをすることを決意。いとこスティーヴンがメーン州の小さな町に遺した屋敷「チャペルウェイト」に移り住むが、スティーヴンらを知る町の住民からはブーン家は疫病神だと冷たく迎えられる。一方、幼少時のトラウマからウジ虫の幻覚に悩まされているチャールズはいとこらのことを調べるうちに一族のある秘密を知る...。

オスカー俳優のエイドリアン・ブロディが主演&製作総指揮を兼任。その他、エミリー・ハンプシャー(『シッツ・クリーク』)、シレーナ・グラムガス(『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』)、イアン・ホー(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)、ジェニファー・エンズらが出演。

『ロスト・イン・スペース』シーズン3(Netflix)

1960年代の名作SFアドベンチャードラマ『宇宙家族ロビンソン』を壮大なスケールで復活させたNetflixオリジナルシリーズの最終章。

最終シーズンを迎え、かつてないほど大きな危険が迫りくる。謎の惑星に不時着してから1年後、ジュディとペニー、ウィル、ロボットらは97人の若き入植者を率いて苦しい避難生活を強いられる。しかしその前に、人生を永遠に変えてしまう秘密が明らかに...。一方、ジョンとモーリーンはドンを味方に子どもたちとの再会を目指し、圧倒的に不利な状況で戦いに挑む――。

『ダークネス:ゾウズ・フー・キル』(WOWOWオンデマンド)

北欧サスペンス『ゾウズ・フー・キル』に新たな人物を加えて描かれるリブート版の第1シーズン。

プロファイラーのルイーセと刑事のヤンがタッグを組み、連続少女失踪事件の真相に迫る。 男性刑事ヤンと女性のプロファイラー、ルイーセがタッグを結成。捜査陣や事件の関係者たちの心の"闇(ダークネス)"がスリリングな上、国際派の監督・俳優を多数生んでいるデンマークらしく、濃密かつクールな映像美で映画好きも引き込まれていく。

■12月2日(木)

『アガサ・クリスティー ポワロ&マープルとともに歩んだ100年』(AXNミステリー)

世界中から愛されている二人の名探偵ポワロとミス・マープルの生みの親アガサ・クリスティー。有名小説10冊をその映像化作品を用いて紹介すると共にその生涯を振り返るドキュメンタリー番組が、AXNミステリーで独占放送。

■12月3日(金)

『ペーパー・ハウス』シーズン5後半(Netflix)

スペイン発のヒットシリーズがついにファイナル! 最終シーズンとなるパート5後半の配信がスタート。

強盗団がスペイン銀行に閉じ込められて100時間以上が経過。リスボンの救出には成功したものの、仲間の一人を失ったことによる深い悲しみに包まれていた。そんな中、教授がシエラに捕らえられてしまい、今回ばかりは脱出方法が未計画。これ以上の窮地はないかのように思えた時、最強の敵が姿を現す。

『ハーレム』(Amazon Prime Video)

ブラックカルチャーのメッカであるハーレムに暮らす4人の仲良しグループ。大学を卒業した彼女たちが、それぞれの夢を追う姿が描かれる。

クイーン・ラティファ(『STAR 夢の代償』)やジェイダ・ピンケット・スミス(『GOTHAM/ゴッサム』)らが出演した映画『ガールズ・トリップ』の監督&プロデューサーを務めたマルコム・D・リーが手掛ける。

『リゾーリ & アイルズ』シーズン1〜7(Amazon Prime Video)

ボストン市警唯一の女性刑事ジェーン・リゾーリと、その親友である検視官モーラ・アイルズを主人公にした大ヒット本格犯罪ミステリー。全7シーズンがAmazon Prime Videoにて配信となる。

ベストセラー作家、テス・ジェリッツェンの小説を原作とする同シリーズは、男勝りなボストン市警の刑事ジェーン・リゾーリ(アンジー・ハーモン)と、上流階級出身で完璧主義者の検視官モーラ・アイルズ(サッシャ・アレクサンダー)という正反対の女性コンビが、反発しつつも協力しあいながらボストンの凶悪犯罪を解き明かしていくという女性版バディ・ドラマ。

■12月4日(土)

『北氷洋』(ANXミステリー)

2021年にAMC+、BBCでローンチした最新作。二人の男の対決を中心に、人間の本性と自然の脅威を描く、想像を超える展開の壮大なスケールのミステリー。

19世紀。地獄のような戦場を体験した元軍の外科医であったパトリック・サムナーは、北極海をめざす捕鯨船の船医として乗船することに。しかし、彼の地獄は終わっていなかった。サムナーは野蛮なモンスターのような男ヘンリー・ドラックスと対峙していくことになり...。

出演者はジャック・オコンネル(『Skins -スキンズ』)、コリン・ファレル(『TRUE DETECTIVE/ロサンゼルス』)、サム・スプルエル(『ザ・ラストシップ』)ら。

(海外ドラマNAVI)

