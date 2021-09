第73回エミー賞予想〜現地メディアはどう見る？【リミテッドシリーズ／TVムービー】

アメリカTV界にとって年に一度の祭典、第73回エミー賞授賞式が現地時間9月19日(日)に開催され、今年はU-NEXTにて独占ライブ配信される予定だ。各カテゴリーで魅力的な作品や俳優などが候補に挙がる中、【ドラマシリーズ】、【コメディシリーズ】、そして【リミテッドシリーズ/TVムービー】部門の主要部門について、現地メディアの予想をまとめ、受賞の行方を様々な視点から追ってみよう。最後となる本日は【リミテッドシリーズ/TVムービー】をご紹介。

■リミテッドシリーズ作品賞(Limited Series)

『I May Destroy You』

『メア・オブ・イーストタウン/ある殺人事件の真実』...対抗

『クイーンズ・ギャンビット』...本命

『地下鉄道 〜自由への旅路〜』

『ワンダヴィジョン』...大穴

Netflixのリミテッドシリーズの最高視聴記録を更新し、ゴールデン・グローブ賞では作品賞と主演女優賞に輝いたが受賞すべきだと、LA Times。

イギリスでの評価が高く、現在までに30もの賞を獲得しているBBC製作の『I May Destroy You』。ゴールデン・グローブ賞ではノミネートすらされなかった本シリーズが受賞に値するという声や、サプライズノミネートだったDisney+がひょっとしたら?という意見も出ている。

■テレビムービー作品賞

『ドリー・パートンのクリスマス・オン・ザ・スクエア』

『OSLO/オスロ』...対抗

『Robin Roberts Presents: Mahalia』

『シルヴィ〜恋のメロディ〜』...本命

『フランクおじさん』...大穴

Amazon Prime Videoからノミネートされた2作品(『シルヴィ〜恋のメロディ〜』、『フランクおじさん』)はどちらもサンダンス映画祭でプレミア上映後にAmazonが配信権を獲得。票が割れる可能性もあるが、『シルヴィ〜恋のメロディ』を本命だというメディアが一歩リード。

テッサ・トンプソン(『ウエストワールド』)とンナムディ・アサマア(『ドリスの恋愛妄想適齢期』)主演の王道ラブストーリーだが、そんな二人に引けを取らないのが『OSLO/オスロ』のルース・ウィルソン(『アフェア 情事の行方』)とアンドリュー・スコット(『SHERLOCK』)だ。映画『オン・ザ・ハイウェイ その夜、86分』とHBO『ダーク・マテリアルズ』に続き3度目の共演となった二人の演技は高評価を得ている。

■主演男優賞

ポール・ベタニー『ワンダヴィジョン』...対抗

ヒュー・グラント『フレイザー家の秘密』...本命

ユアン・マクレガー『HALSTON/ホルストン』...大穴

リン=マヌエル・ミランダ『ハミルトン』

レスリー・オドム・Jr『ハミルトン』

のポール・ベタニーの受賞予想をするメディアもいくつかある。

■主演女優賞

ミカエラ・コール『I May Destroy You』

シンシア・エリヴォ『ジーニアス:アレサ』

エリザベス・オルセン『ワンダヴィジョン』...大穴

アニャ・テイラー=ジョイ『クイーンズ・ギャンビット』...対抗

ケイト・ウィンスレット『メア・オブ・イーストタウン/ある殺人事件の真実』...本命

主演男優賞とは違い、『ハミルトン』からのノミネートがない主演女優賞。でダブル受賞もありかと思われていたニコール・キッドマンの名がないことはメディアを賑わせた。

それでも実力派が揃い、現地メディアの予想がはっきりと分かれたのがこのカテゴリーだ。今までの賞レースを席巻してきたNetflixでも本カテゴリーに輝いており、二度目の受賞となるかも気になるところ。

