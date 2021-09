日本の教育では書き順をしっかりと学ぶので「数字の6をどう書きますか?」と聞かれても、だいたいみんな一緒ではないかと思います。

ところが書き順をあまり意識しない国の人々だと、かなり自由に文字を書くため意見が分かれていました。

1.円から書いて上で終わる。

2.上から書いてクルンとまわす。

2番以外の書き方があったとは! 2通りもあったとは思いもよりませんでした。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●左利きの自分がどんな書き方をするか、誰も知りたくないと思う。

↑知りたいよ、どんな風?

↑自分も左利き。そして2番。

●丸っこく書けるので2番。

↑どう考えても2番が唯一の方法だろ。

↑3つ目の方法がある。

●1番の書き方の人を見たことはない。

↑ここでは先生が1番で教えていた。だが自分は2番で書こうとするのでみんなから変人だと言われた。

↑自分が変人だと知った……ありがとう、掲示板。

↑ゴホン……自分も立ち去るべき。

↑自分も1番だよ。ちょっとショック。反対だと思っていた(誰も2番で書かないと思っていた)。

●普通の人間らしく2番だよ。

●自分の質問は「4」をどう書くのか。

高校の数学教師に「2つのタイプの4を教えられた」と言ったら異常な目で見られたた。

高校ではゴシックフォントの4ではなく、上が開いていて1本足がないHのような4を教えられた。

●2番だろ。1番を選ぶやつはサイコパスだと思う。

●じゃあ9を書いて。

●1番の書き方の人を聞いたこともない。

↑ハロー……。

●みんな2番だと言い出しているので不安になってきた。しかも1番の人を見たことがないとか言い出している。自分は1%の人間かもしれない。

↑違うよ、単に6の書き方が下手なだけだ。それだけだよ。

●1番。

↑ようやく文化人が出てきた。●両方。



さすがに2番の書き方が多数派だったのでホッとしましたが、1番もそれなりにいました。