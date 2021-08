【今月のレンタル開始ドラマ】『ザ・ボーイズ』や『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』などがレンタル開始！

数々の動画配信サービスが乱立する時代となったが、店舗で実際に見かけたDVDを手に取りそれを借りる楽しさ、宅配レンタルが届くまでの待ち遠しさを新鮮に感じる人も多いだろう。そこで、海外ドラマNAVIでは毎月レンタルが開始されるドラマシリーズの中からおすすめをご紹介! 8月は『ザ・ボーイズ』や『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』など話題の作品が登場する。

今月レンタルが始まる海外ドラマは以下の通り。

■8月4日(水)



『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン4(Vol.6〜10)

心を操る天才が難事件に挑む痛快心理エンターテイメントドラマ



3つの博士号を持つ心理学者ドクター・ブルが創始した"TAC(タック):トライアル・アナリシス社"は、元検事の弁護士ベニー、元国土安全保障省のマリッサ、元FBIのダニー、スタイリスト兼"弁護士見習い"のチャンク、サイバー専門家テイラーという6人を中心にクライアントを勝訴させるべく、さまざまな手法を駆使するプロ集団。

シーズン3の最後で、相棒ベニーがブルの元を離れバラバラになったチーム「TAC」...。シーズン4で、果たしてブル率いる常勝チーム「TAC」の復活は?!

■8月4日(水)



『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4(Vol.1〜7)

80年代に一世を風靡した『冒険野郎マクガイバー』のリブート作品



シーズン4の舞台は、フェニックス財団が閉鎖されてから1年半後。大学で教授をしているマックのもとに、元MI6で現在は軍事会社を所有するラス・テイラーが訪れる。マックは悪い噂で彼のことを知っていた。しかし、彼から聞かされたのは、マックと一緒に闘ってきたチームメンバーが悲惨な生活を強いられていることだった。そして、今抱えている問題を解決するためマックをスカウトしにやってきたという――。

前シーズンでオリジナルキャストのジョージ・イーズ演じるジャックがチームを離れたが、新キャストとして加わったデジ役のレヴィー・トラン(『The 100/ハンドレッド』のマーカス・ケイン役で知られるヘンリー・イアン・キュージックが今シーズンよりレギュラー出演する。

■8月4日(水)



『ザ・ボーイズ』シーズン1(Vol.1〜4)

米Amazonオリジナルドラマ史上最高視聴回数を記録し、ドラッグ・差別・殺人...腐敗した正義(ヒーロー)にアウトローが過激に立ち向かう姿を描いた衝撃作



ヴォート社所属のスーパーヒーロー《セブン》は特殊能力を持ち、国民を危険から守る正義の味方。しかしその姿とは裏腹に、彼らの素顔は欲と悪に染まっていた。腐敗したスーパーヒーローたちを倒すため《ザ・ボーイズ》が立ち上がる。特殊能力を持たない彼らはヒーローとの対決のため信頼できる仲間を集い、根性と信念で反逆を開始する。

本編映像に加え、DVDでしか観られない日本語字幕付きのNGシーンや16種に及ぶ未公開シーンなど、約21分の豪華映像特典も収録されている。すでにシーズン1を視聴済みの『ザ・ボーイズ』ファンも必見だ。

■8月11日(水)



『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』シーズン1

H.P ラヴクラフトの代表作「クトゥルフ神話」と反人種差別というメッセージを融合させた物語をベースに、社会派とエンターテインメントの要素を掛け合わせた異色のダークファンタジーホラードラマ



舞台は1950年代、黒人に対する差別を法として明示したジムクロウ法が施行されていたアメリカ。怪奇小説家ラヴクラフトが描くSF物語を愛する黒人青年アティカスが、行方不明の父から届いた手紙を頼りに旅に出る。その道中でレイシストである白人アメリカンによる人種差別的な恐怖や、ラヴクラフトの小説から飛び出してきたような謎のモンスターたちと遭遇。果たしてこれは現実なのか、物語の幻想か――。

『スター・ウォーズ』シリーズをはじめSFファンタジー作品の名監督として知られるJ・J・エイブラムスと、『ゲット・アウト』『アス』で一躍有名監督の仲間入りをしたホラー作品の新鋭ジョーダン・ピールが製作総指揮を務める本作。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4 Series (c) 2021 CBS Studios Inc. and Lionsgate Television Inc. Artwork (c) 2021 CBS Studios Inc. MACGYVER, CBS and related logos are trademarks of the CBS companies. All Rights Reserved.

『ラヴクラフト・カントリー』シーズン1 © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.