凶悪で超人的な能力を持つ生命体・ヴェノムを描いた映画「ヴェノム」の続編となる「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」の予告編第3弾が公開されました。「もうひとりのヴェノム」という異名を持ち、赤いグロテスクな形相をした「カーネイジ」が覚醒する瞬間や規格外な暴れぶり、そして前作から引き続くエディとシンビオートの奇妙な相棒関係が描かれます。

『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』予告3 2021年 全国ロードショー #ヴェノム #カーネイジ - YouTube

液体型の地球外生命体・シンビオート

そしてシンビオートに寄生されたエディ・ブロック(演:トム・ハーディ)。エディとシンビオートは「(悪人以外の)人を食べてはいけない」というルールを作り、共生を続けていました。

フリーのジャーナリストとして働くエディは、刑務所に収監中の連続殺人犯であるクレタス・キャサディ(演:ウディ・ハレルソン)を取材すれば話題になると考えます。

エディはクレタスと面会するため、刑務所を訪問。

しかし、取材の見返りに「君が持っているものを私にくれないか」とクレタスは語り、突如エディの腕にかみつきます。

シンビオートが混ざったエディの血を取り込んだクレタス。その目が突然充血し……

腕が赤い物体に侵食されていきます。

シンビオートを取り込んだクレタスは、エディと同じように一体化。

クレタスの顔がゆがんで肉体そのものが変貌し……

赤くグロテスクな「カーネイジ」に変身。

カーネイジとなったクレタスは、刑務所から脱走。看守からの銃撃すら物ともしません。

看守に襲いかかるカーネイジ

ヘリコプターですら一撃で撃墜。

あまりに凶悪なカーネイジに対して立ち向かうエディですが、シンビオートは「あの赤いのはヤバイ」と言うばかりで戦いたがりません。しかし、エディが「人を食べていいから!」と言うと……

「マジで?!」と手のひらを返してウキウキで一体化するシンビオート。果たしてヴェノムはカーネイジを倒すことができるのでしょうか?

映画「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」は2021年公開予定。座席指定可能な前売券・ムビチケカードが税込1500円で発売中です。

・「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」情報

原題:VENOM: LET THERE BE CARNAGE

公開:2021年全国ロードショー

監督:アンディ・サーキス

脚本:トム・ハーディ/ウディ・ハレルソン/ミシェル・ウィリアムズ/ナオミ・ハリス

オフィシャルサイト:https://www.venom-movie.jp/©2021 CTMG. © & ™ 2021 MARVEL. All Rights Reserved.